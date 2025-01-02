Гранати та набої знайшли правоохоронці у машині мешканця Житомирщини на Полтавщині

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Учора, 1 січня, близько 18.30 на дорозі Дніпро — Царичанка — Кобеляки правоохоронці зупинили легковий автомобіль, у салоні якого знайшли дві гранати та набої. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, керував автівкою 39-річний мешканець Житомирщини. На місці слідчо-оперативна група вилучила із машини дві гранати Ф-1 із запалами та близько 20 набоїв калібру 5.45 мм.

Усі боєприпаси поліцейські відправили на відповідні експертизи.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці з’ясовують, де чоловік боєприпаси взяв та навіщо зберігав і перевозив.

Нагадаємо, наприкінці грудня правоохоронці виявили у лісосмузі під Полтавою арсенал боєприпасів — близько 20 запалів та підривачів, 4 міни, 3 з яких протитанкові, ручний протитанковий гранатомет та понад 1600 набоїв різного калібру.