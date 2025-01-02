Міноборони оприлюднило бойові втрати РФ у 2024 році: понад 430 тисяч солдат та близько 3700 танків

Сьогодні, 13:32 Переглядів: 87

Лише за грудень минулого року знищили та поранили 48 670 російських військових

Упродовж 2024 року Сили оборони України зменшили чисельність армії РФ на 430 790 військових. Це приблизна чисельність майже 36 мотострілецьких дивізій сухопутних військ армії РФ. За минулий рік російська армія зазнала більше втрат, ніж сумарно за перші два роки війни. Про це інформує пресслужба Міноборони України.

У 2024 році найбільшу цифру безповоротних і санітарних втрат у живій силі агресора за місяць зафіксовано у грудні 2024 року — 48 670 військових. Це також найбільший показник від початку широкомасштабного вторгнення. У листопаді 2024 року була зареєстрована попередня рекордна чисельність втрат російської армії — 45 720.

Минулого року воїни Сил оборони України знищили та підбили 3689 російських танків, а це приблизно 119 танкових батальйонів. Найбільше вдалося знищити російських танків у травні — 428 одиниць. За даними Генштабу ЗСУ, наші підрозділи лише за одну добу, 12 травня, уразили 31 танк окупантів. Це штатна кількість бойової техніки танкового батальйону.

Торік наші воїни знищили та підбили 8956 одиниць бойових броньованих машин російської армії. Це кількість броньованих машин, яка знаходиться на озброєнні понад 37 мотострілецьких дивізій. Найбільше уражено та виведено з ладу ворожої бронетехніки у жовтні 2024 року — 923 одиниці. Рекорд за добу припадає на 12 листопада — 81 ББМ.

За минулий рік українські воїни також уразили 13 050 одиниць артилерійських систем армії РФ. Цієї кількості вистачило б для укомплектування 725 артилерійських дивізіонів. Найбільших втрат в артилерії російська армія зазнала у липні — 1520 артсистем. Це найбільша цифра втрат артилерії за місяць від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Торік захисники України перетворили на металобрухт 313 одиниць реактивних систем залпового вогню росіян та 407 засобів протиповітряної оборони.

У листопаді 2024 року було зафіксовано й найбільшу кількість підбитих та знищених російських автомобілів різного призначення — 2469. А загальна кількість знищеної за минулий рік автомобільної техніки ворога становить 21 345 одиниць.

Війна в Україні триватиме довго, вважають у США: скільки танків було в СРСР та є у Росії

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» ще у липні 2022 року з посиланням на військових експертів писав скільки танків було в СРСР та скільки їх залишилося у РФ на початок повномасштабного вторгнення. Військові США ще тоді спрогнозували наскільки російській армії вистачить радянських запасів танків та ББМ. Ми також пояснювали, чому Захід нам постачає так мало танків.

У січні 2023 року підбитий російський танк був виставлений на площі Перемоги у Кременчуці. Пізніше там виставили ще два підбитих танки, один з яких був знищений під час звільнення Херсону. Вони стояли на центральній площі Кременчука до травня.