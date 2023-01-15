На площу Перемоги привезли ще один підбитий ворожий танк

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До Кременчука привезли ще один символ перемоги – ворожий танк, підбитий під час звільнення Херсона. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Віталій Малецький.



На цей раз площу Перемоги у Кременчуці прикрасив ще один воєнний експонат – російський танк Т-62М, підбитий під час звільнення Херсона. Цей танк належить до найстаріших зразків ворожої бронетехніки, яку рашисти змушені діставати зі своїх запасів, бо сучаснішу ЗСУ майже всю знищили!

Запрошую мешканців та гостей міста оглянути черговий символ звитяги наших воїнів та зробити селфі, – написав мер.