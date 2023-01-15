На площу Перемоги привезли ще один підбитий ворожий танк

До Кременчука привезли ще один символ перемоги – ворожий танк, підбитий під час звільнення Херсона. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міський голова Віталій Малецький.
На цей раз площу Перемоги у Кременчуці прикрасив ще один воєнний експонат – російський танк Т-62М, підбитий під час звільнення Херсона. Цей танк належить до найстаріших зразків ворожої бронетехніки, яку рашисти змушені діставати зі своїх запасів, бо сучаснішу ЗСУ майже всю знищили!
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№ 52 від 29 грудня 2022Читати номер