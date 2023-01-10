Стало відомо, коли попрощаються з Героєм України Максимом Кагалом

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У понеділок, 16 січня, у Кременчуці попрощаються із загиблим Героєм України Максимом Кагалом. Про це повідомив військовослужбовець із позивним «Художник». Прощання відбудеться у Міському палаці культури об 11.00.

Максим Кагал – захисник Маріуполя, який загинув 25 березня 2022 року. Відомий український спортсмен-кікбоксер, старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (2022, посмертно). Переможець і бронзовий призер першости світу з кікбоксингу за версією ISKA 2014. Срібний призер відкритого чемпіонату Кременчука з регбі-7. Бронзовий призер у розділі К-1 (вагова категорія до 60 кг). Максим служив у загоні спецпризначення «Азов» (позивний — «Пістон»).

У Кременчуці одну із центральних вулиць названо «Вулицею Старшого лейтенанта Кагала».

Нагадаємо, що у Києві на Байковому кладовищі кремували тіло загиблого Героя, тоді з ним попрощатися змогли рідні, друзі та побратими.