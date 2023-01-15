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«Укрпошта» знизила тарифи на відправлення до Литви, Латвії та Естонії до 45%

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 146


 

За оформлення онлайн можна отримати додаткову знижку 3%

«Укрпошта» знизила тарифи на доставку до Литви, Латвії, Естонії до 45%. Тепер усі українці можуть ще дешевше відправляти посилки рідним та друзям, які знаходяться в країнах Балтії, а також продавати товари українського виробництва на міжнародних маркетплейсах. Про це повідомили у пресслужбі АТ «Укрпошта».

Національний поштовий оператор націлений зробити максимально доступними відправлення до країн із найбільшою кількістю українських переселенців. Саме тому у рамках співпраці «Укрпошти» з поштовими операторами Lietuvos paštas (Литва), Latvijas Pasts (Латвія) та Omniva (Естонія) було знижено тарифи на відправку дрібних пакетів на 25-35% залежно від ваги та посилок на 35-45%.

Ознайомитися з оновленими тарифами можна за посиланням. Тепер відправити, наприклад:

  • браслет з українською символікою вагою до 250 г коштуватиме 5,73 долара;
  • пару українських книжок вагою 1 кг – від 11 доларів;
  • посилку з дому з речами переселенців вагою 5 кг – від 21 долара.

Оплата здійснюється у гривнях за курсом НБУ на дату прийому відправлення.

Оформити відправлення можна у поштових відділеннях і в особистому онлайн-кабінеті, а також за допомогою мобільного застосунку «Укрпошти».

- Оформлюючи відправлення онлайн, кожен клієнт додатково отримує знижку – 3%. Для постійних відправників та корпоративних клієнтів діють накопичувальні знижки, - зазначили в АТ «Укрпошта».

Варто підкреслити, що пошта Латвії стала першою, хто розпочав співпрацю з Україною в галузі імпорту генераторів, павербанків, літій-іонних акумуляторів, портативних зарядних станцій, старлінків без мита та ПДВ. Відтепер товари критичного імпорту можна відправити із 600+ відділень пошти Latvijas Pasts.

Нагадаємо, «Укрпошта» спільно з поштою Польщі створили спеціальні умови на пересилання відправлень між країнами.

До речі, у 2022 році пошти Естонії, Латвії, Литви зробили міжнародні поштові випуски на знак підтримки України та її сміливих і нескорених українців, випустивши марки, конверти і картки з символікою і пам’ятками України.

Раніше ми писали, що уряд затвердив програму з обміну ламп розжарювання на світлодіодні.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: ua.depositphotos.com
Теги: Укрпошта Литва Латвія Естонія тарифи знижки
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