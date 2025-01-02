На фінансування Програми медичних гарантій цього року в держбюджеті передбачено понад 175 млрд грн

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 96

У 2025 році за Програмою медгарантій фінансуватиметься робота 1450 експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи у 290 медичних закладах по всій країні, які замінять МСЕК

В Україні почала діяти Програма медичних гарантій на 2025 рік. Постанова Кабміну від 24 грудня 2024 року № 1503, якою затверджено Порядок реалізації Програми медичних гарантій на 2025 рік, оприлюднена на «Урядовому порталі».

На фінансування програми медичних гарантій у 2025 році в державному бюджеті передбачено понад 175,5 млрд грн, що на 16 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

У програмі медичних гарантій передбачено 44 пакети медичних послуг. Серед них — новий пакет медичних послуг «Психосоціальна і психіатрична допомога дорослим та дітям, що надається в центрах ментального (психічного) здоровʼя та мобільними мультидисциплінарними командами».

До пакету первинної медичної допомоги, на який виділено понад 25 млрд грн, у 2025 році інтегровано послугу з психічної підтримки пацієнта на первинному рівні. Послуги з охорони ментального здоровʼя надаватимуть усі заклади первинної медичної допомоги, які уклали договір з Нацслужбою здоровʼя.

На екстрену медичну допомогу передбачено майже 11 млрд грн. Тариф на послугу становитиме 306,3 грн (у 2024 році — 289 грн).

В пакеті амбулаторної медичної допомоги збільшено кількість категорій лабораторних та інструментальних досліджень.

На надання спеціалізованої, паліативної медичної допомоги передбачено понад 122 млрд грн.

Передбачено збільшення фінансування та обсягу послуг, пов’язаних з лікування травм війни. На медичну реабілітацію передбачено понад 6 млрд грн. У пакеті паліативної допомоги розширено кількість послуг із 1 до 7. Вперше запроваджено дві послуги з надання допомоги особам похилого віку з коморбідними станами та особам з віковою деменцією. Збільшено фінансування за пацієнтів з наслідками важких черепно-мозкових травм.

У 2025 році до Програми медичних гарантій долучаються усі відомчі та спеціалізовані медзаклади — медичні установи Міністерства охорони здоровʼя, Національної академії наук України, провідні науково-дослідні установи Національної академії медичних наук України та заклади Державного управління справами.

Це такі провідні медичні заклади, як Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова, ДУ «Інститут травматології та ортопедії», Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова, університетські клініки Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця та Львівського національного медуніверситету ім. Данила Галицького, клінічна лікарня «Феофанія».

Цього року з Програми медичних гарантій також буде фінансуватися робота експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, які працюватимуть, замість МСЕК. Загалом передбачено фінансування 1450 експертних команд у 290 медичних закладах по всій країні.

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