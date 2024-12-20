У МОЗ роз'яснили, як за новим законом будуть встановлювати групу інвалідності

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У Міністерстві охорони здоровʼя України роз’яснили порядок отримання групи інвалідності. Про це МОЗ повідомив Новини.LIVE у відповідь на запит видання.

За роз’ясненням міністерства, медико-соціальну експертизу проводять для встановлення інвалідності за направленням закладу охорони здоров’я. Це відбувається після завершення усіх діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів, за умови наявності підтверджених даних про стійке порушення функцій організму, спричинене захворюваннями, наслідками травм або вродженими вадами, що обмежують життєдіяльність.

Для проходження експертизи особа, що звертається для встановлення інвалідності, повинна подати документи згідно з пунктом 4 Порядку та умов встановлення інвалідності, затвердженого постановою Кабміну № 1317 від 3 грудня 2009 року.

Засідання експертної комісії відбувається у повному складі, а рішення ухвалюється колегіально. Результати експертного огляду фіксуються в акті та протоколі засідання, які підписують голова комісії та її члени, після чого документи засвідчуються печаткою.

Комісія видає особі, яку визнано особою з інвалідністю або у якої встановлено втрату професійної працездатності, довідку та індивідуальну програму реабілітації. Виписка з акта огляду комісії надсилається у триденний строк до органу, де особа перебуває на обліку як отримувач пенсії чи державної соціальної допомоги, а також до органу, який здійснює загальнообов’язкове державне соціальне страхування, разом з індивідуальною програмою реабілітації. Також надсилається виписка про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності у відсотках та потреби в додаткових видах допомоги.

У відповіді на запит видання МОЗ зазначає, що міністерство розробило і презентувало законопроєкт «Про внесення змін до деяких Законів України щодо впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи», який ухвалений Верховною Радою у першому читання (реєстраційний № 12178).

Цей законопроєкт учора, 19 грудня, був прийнятий Верховною Радою в цілому. Після підписання президентом він має набрати чинності з 1 січня 2025 року.

Рада ухвалила ліквідацію МСЕК: з 2025 року працюватимуть експертні комісії у лікарнях

Як зазначають у МОЗ, розроблений міністерством законопроєкт вносить зміни до 27 законів та кодексів України. Основні зміни:

проводити експертизу будуть в кластерних та надкластерних лікарнях, де на місці є всі необхідні спеціалісти та можливість проводити додаткові обстеження;

направлення на експертизу буде відбуватися на підставі чітких критеріїв, з підтвердженням їх через електронну систему охорони здоровʼя;

передбачено запровадження електронного направлення для проходження експертизи;

лікуючий лікар зможе направляти на експертизу самостійно, без залучення лікарсько-консультативної комісії;

при прийнятті рішення комісією та для визначення потреб людини будуть враховувати дані, внесені в ЕСОЗ, сама експертна команда може направляти й на дообстеження;

буде створений окремий інструментарій оцінки потреб людини, який надалі використовуватиметься і в інших сферах;

пропонується змінити порядок фінансування оновленої експертизи — кошти будуть сплачувати через НСЗУ за проведення оцінювання.

Для людей, у кого інвалідність була встановлена пожиттєво, зберігається статус, права, документи, виплати, пільги та гарантії.

В Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК: де вони працюватимуть у Кременчуці

Зазначимо, що Україні проводиться реформа медико-соціальної експертизи (МСЕК). Стару систему критикували за непрозорість та застарілі підходи. Новий закон змінює термінологію: «медико-соціальна експертиза» на «оцінювання повсякденного функціонування особи». Голови МСЕК, які працювали до 2025 року, не матимуть права брати участь у новій системі.

За повідомленням МОЗ вже сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК. До них увійшли понад 4300 лікарів. Відомо, що на Полтавщині створено 60 експертних команд за різним профілем. Зокрема:

загальнохірургічний — 14;

хірургічний — 7;

загальний — 7;

травматологічний — 8;

кардіоневрологічний — 8;

офтальмологічний — 6;

онкологічний — 2;

фтизіатричний — 2;

гематологічний — 2;

психіатричний — 4.

Є також перелік лікарень (286), в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Нагадаємо, 22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року. 25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації. 29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.