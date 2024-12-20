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Полтавщина — в лідерах по реалізації стратегії з безбар'єрності

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 0

 

Вийти в лідери за показниками область змогла за місяць

Полтавська область стала одним із лідерів щодо виконання плану заходів із реалізації Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін. 

За його словами, очолити рейтинг областей Полтавщина змогла «лише за місяць»

 

Це свідчить про нашу спільну роботу над створенням комфортного середовища для всіх, — додає очільник ПОВА.

Філіп Пронін додає, що наразі триває робота, аби Полтавщина стала максимально доступною для усіх без винятку. Для дітей з особливими освітніми потребами працює 31 інклюзивно-ресурсний центр. У навчальних закладах — дитсадках, школах та профтехах — відкриті понад 1800 класів і груп з інклюзивним навчанням.

Нагадаємо, наступного року у Кременчуці планують виділити 25 млн грн на облаштування Центру соціальної реабілітації дітей з інвалідністю.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: безбар'єрність
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