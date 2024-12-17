В Україні сформована система з 1348 експертних команд, які замінять МСЕК: де вони працюватимуть у Кременчуці

Сьогодні, 12:31 Переглядів: 913

В Україні визначений перелік закладів з експертними командами на заміну МСЕК. Про це повідомляє пресслужба Міністерства з охорони здоров’я на офіційному сайті відомства.

— Розпорядженнями керівників військових адміністрацій за погодженням з МОЗ визначено перелік лікарень, в яких працюватимуть експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, — йдеться у повідомленні.

Наразі до цього переліку увійшли 286 закладів охорони здоров’я зі всієї України, які відповідають сучасним стандартам якості медичних послуг. На базі цих лікарень працюватимуть експертні команди, що проводитимуть фахове оцінювання повсякденного функціонування та визначатимуть інвалідність.

Більшість лікарень вже визначили перелік фахівців, які будуть проводити оцінювання — це понад 4300 лікарів, які працюватимуть в експертних командах. Як зазначають у міністерстві, в МСЕК працювало близько 1300 лікарів.

Загалом вже створено 1348 експертних команд. Найбільше — за профілем «загальнохірургічна», «загальна», «хірургічна» та «травматологічна». Серед інших профілів команд — кардіоневрологічна, офтальмологічна, онкологічна, фтизіатрична, гематологічна та психіатрична.

— Таким чином, оцінювати повсякденне функціонування людини зможуть фахівці з відповідною кваліфікацією, — пояснюють у МОЗ.

Де знайти перелік лікарень, де працюватимуть експертні команди

Переліки лікарів та контактну електронну пошту медзаклади мають розмістити на своїх сайтах. Також на сайті МОЗ розміщено дашборд із командами закладів.

У пресслужбі МОЗ зазначають, що надалі перелік лікарів, закладів та їх показники оновлюватимуться, забезпечуючи прозорість і доступність інформації​​.

Уряд схвалив реформу МСЕК — її заміняють новою системою встановлення та підтвердження статусу інвалідності

А експертні команди працюватимуть у новій електронній системі. До неї матимуть доступ усі лікарі, які створюватимуть у ній електронне направлення на оцінювання повсякденного функціонування для своїх пацієнтів. Цього тижня систему вже почали тестувати з пілотними закладами, так щоб з 1-го січня вона працювала в усіх лікарнях.

— Електронна система, яку ми створюємо, допоможе позбутися зайвих паперів і гарантує прозорість та підзвітність у прийнятті рішень експертними командами. У ній буде фіксуватися кожна дія і кожен документ, щоб ніхто не міг заднім числом змінити діагноз чи рішення. Упродовж наступного року будемо розширювати можливості системи та інтегруємо її з ЕСОЗ, щоб іще полегшити роботу лікарям, — зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Також МОЗ затвердило положення про Центр оцінювання функціонального стану особи (наказ МОЗ № 195 від 5.12.2024 р.), що забезпечить експертну підтримку та перегляд обґрунтованості рішень, оскарження рішень пацієнтами. Керівником центру затверджено перелік лікарів, які братимуть участь у його роботі.

Що буде зі справами, які були подані в МСЕК напередодні її розформування

Протягом грудня справи, що мали бути розглянутими у 2025-му або наприкінці поточного року, передаються від МСЕК до закладів з експертними командами. Заклади мають поділити справи за профілем (загальний, кардіоневрологічний, хірургічний, травматологічний, онкологічний, гематологічний, офтальмологічний, психіатричний, фтизіопульмонологічний) та розпочати внесення інформації про ці справи до електронної системи, щоб забезпечити повноцінне оцінювання з 1 січня 2025 року​​.

— Реформа замінює застарілу систему МСЕК на прозору, людиноцентричну модель. Рішення ухвалюватимуться з урахуванням індивідуальних потреб кожної людини, а також прозоро та справедливо завдяки цифровізації процесів. Інтерактивна карта, доступна на сайті МОЗ, допоможе пацієнтам обрати найзручніший заклад, де можна пройти оцінювання, — йдеться у повідомленні. — йдеться у повідомленні.

Що у Кременчуці та на Полтавщині

»Кременчуцький Телеграф» намагався з’ясувати інформацію щодо лікарень в Кременчуці та на Полтавщині, в яких будуть працювати експертні команди, що замінять МСЕК.

На дашборді сайту МОЗ вказано, що на Полтавщині буде створено усього 60 експертних команд за різним профілем. Зокрема:

загальнохірургічний — 14;

хірургічний — 7;

загальний — 7;

травматологічний — 8;

кардіоневрологічний — 8;

офтальмологічний — 6;

онкологічний — 2;

фтизіатричний — 2;

гематологічний — 2;

психіатричний — 4.

Є також перелік лікарень, в яких будуть працювати експертні команди за різним профілем. Серед них КНМП «Лікарня інтенсивного лікування «Кременчуцька».

На сайті лікарні та її офіційній сторінці у Facebook ця інформація поки не оприлюднена. Зв’язатися з директоркою лікарні Оксаною Корляковою нашому виданню сьогодні не вдалося — вона не приймала виклик. Після отримання додаткової інформації ми повідомимо про це наших читачів.

Реформа системи соцстрахування: без МСЕК, а до статусу інвалідності додадуть статус працездатності

Нагадаємо, учора «Кременчуцький Телеграф» нагадував про те, що з 1 січня 2025 року в Україні не буде МСЕК, а замість неї діятимуть мультидисциплінарні комісії в кластерних та надкластерних лікарнях, які будуть дистанційно отримувати та розглядати медичні документи пацієнтів щодо визначення ступеня інвалідності. При цьому пацієнти не знатимуть, хто саме із лікарів розглядає його справу, як і медики не знатимуть, чиї документи вони розглядають. З нового року потрапити на розгляд такої комісії можна буде онлайн — усі документи треба буде подавати виключно у цифровому вигляді. Крім того, направляти на ці мультидисциплінарні комісії лікарень тепер можуть як сімейні лікарі, так і лікуючи.

Ми повідомляли, що Мінсоцполітики працювало над впровадженням нової системи соціального страхування — єПотенціал, яка має зробити допомогу людині, яка зазнала складних травм чи шкоди здоров’ю, ефективнішою й забезпечити максимальне відновлення. У відомстві розробили законопроєкт, який вже винесено на обговорення. Ключова зміна — замість МСЕК, інвалідність буде встановлюватися за висновками мультидисциплінарних команд з використанням цифрових інструментів. А для визначення заходів підтримки таких людей буде проводитись оцінка їх працездатності, тобто здатності повернутися до роботи та отримувати власний дохід. У законопроєкті передбачається, що для людей, які втратили працездатність, страхові виплати стануть більшими.

Ми також писали про те, чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності.

Чи вплине ліквідація МСЕК на виплату пенсій по інвалідності — Мінсоцполітики

29 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон про реформування МСЕК, які раніше планували взагалі ліквідувати.

25 жовтня у Полтавській обласній МСЕК провели обшуки за справою щодо оформлення інвалідностей для ухилення від мобілізації.

22 жовтня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про ліквідацію усіх медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) у зв’язку з незаконним отриманням інвалідності деякими чиновниками. Він доручив розробити законопроєкт про ліквідацію та реформування системи МСЕК з 31 грудня 2024 року.