Vodafone підвищить тарифи на послуги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 281 Коментарів: 1

Мобільний оператор Vodafone підвищить вартість низки тарифів у середньому на 70-100 грн. Вони зростуть з 24 грудня. Про це повідомляє ЕП з посиланням на повідомлення оператора.

Тариф Joice Start здорожчає на 70 грн — з поточних 200 до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші умови тарифу не зміняться. Тариф Turbo зросте на 90 грн — зі 180 до 270 грн за 4 тижні.

Пакет Joice Pro здорожчає на 70 грн — з поточних 260 грн до 330 грн. Найдорожчий пакет Joice Max зросте із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн.

Ці чотири пакети не зазнали змін у послугах.

Водночас для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме стара вартість. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Нагадаємо, «Київстар» підвищує тарифи у середньому на чверть.