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Vodafone підвищить тарифи на послуги

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 281 Коментарів: 1

Водночас змін у послугах не відбудеться

Мобільний оператор Vodafone підвищить вартість низки тарифів у середньому на 70-100 грн. Вони зростуть з 24 грудня. Про це повідомляє ЕП з посиланням на повідомлення оператора. 

Тариф Joice Start здорожчає на 70 грн — з поточних 200 до 270 грн за 4 тижні. За ці гроші умови тарифу не зміняться. Тариф Turbo зросте на 90 грн — зі 180 до 270 грн за 4 тижні.

Пакет Joice Pro здорожчає на 70 грн — з поточних 260 грн до 330 грн. Найдорожчий пакет Joice Max зросте із 330 до 450 грн. Тобто, на 120 грн.

Ці чотири пакети не зазнали змін у послугах.

Водночас для клієнтів, які здійснять перший дзвінок у тарифах з 1 серпня 2024 року по 20 січня 2025-го на наступні 3 пакети послуг діятиме стара вартість. Однак, лише за умови відсутності інших пропозицій на номері.

Нагадаємо, «Київстар» підвищує тарифи у середньому на чверть.

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Автор: Телеграф Джерело фото: Укрінформ
Теги: Vodafone тариф
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Коментарі: 1

4 838
1
zzzzzz:
Сьогодні, 13:08

Київсрал підвищив не на 25 відсотків, а теж на 75-100 грн. Це одна банда з однаковим покриттям. Такн як і обладнання одне й теж використовують


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