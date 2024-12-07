«Київстар» підвищує тарифи у середньому на чверть

Сьогодні, 14:05 Переглядів: 27

«Київстар» зазначає, що абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси

Мобільний оператор «Київстар» у середньому на 25% підвищує плату за послуги. У компанії стверджують, що на рішення про зміну вартості послуг вплинуло зростання обсягів споживання, економічна ситуація й витрати на забезпечення мережі альтернативними джерелами електроенергії. Про це повідомили у пресслужбі «Київстару» у відповідь на запит «Інтерфакс-Україна».

— Компанія переглянула умови частини тарифних планів для абонентів контракту, а до кінця року перегляне ще частину тарифів передплати. У середньому ціна зміниться на 25% до вартості тарифу, — повідомили в пресслужбі «Київстару».

Зазначено, що тарифи на деякі пакети послуг вже змінилися. При цьому закрито низку інших тарифних планів. «Київстар» зазначає, що абоненти отримають більше переваг і послуг у тарифі: додаткові хвилини для дзвінків на інші мережі, додаткові гігабайти мобільного інтернету, а також можливість під'єднувати додаткові безлімітні сервіси.

Нагадаємо, востаннє «Київстар» підвищував тарифи для частини абонентів у квітні-травні 2024 року. Утім, деякі тарифні плани не змінювалися понад рік, а для низки інших змін не було з початку повномасштабного вторгнення РФ, уточнили в компанії.