Кременчук у 2025 році озеленять на понад 2 мільйони гривень

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У Кременчуці закуплять посадковий матеріал (розсада, саджанці — ред.) для відновлення зелених насаджень у Кременчуці на понад 266 тисяч гривень

У 2025 році на збереження природно-заповідного фонду та озеленення Кременчука планують витратити загалом 2 млн 241 тис. грн. Це робитиметься в рамках Програми «Довкілля-2025». Про це стало відомо з затвердженого на сесії міської ради бюджету Кременчуцької громади на 2025 рік.

Що планують озеленювати й скільки це коштуватиме:

Утримання та благоустрій «Придніпровський міський парк» (II черги парк «Слави» (колишня назва «Ювілейний») — 670 тисяч гривень;

Утримання та благоустрій парку «Кагамлицький» — 640 тисяч гривень;

Утримання та благоустрій «Придніпровський міський парк» (І черга) — 665 тисяч гривень.

Також у Кременчуці закуплять посадковий матеріал (розсада, саджанці — ред.) для відновлення зелених насаджень у Кременчуці на загальну суму 266 тисяч 254 грн.

Видатки розподілятимуться з міського фонду охорони навколишнього природного середовища, що створений у складі бюджету Кременчука.

Нагадаємо, навесні цього року комунальне підприємство «Благоустрій Кременчука» планувало придбати кущі, дерева та однорічні квіти на загальну суму 4,5 млн грн.