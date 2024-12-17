КВБЗ відремонтує для «Укрзалізниці» два електропоїзди «Тарпан» за майже 245 млн грн

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ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» виграв тендер, оголошений «Укрзалізницею» на ремонт двох електропоїздів серії ЕКр-1 («Тарпан»). Загальна вартість контракту становить 244 млн 950 тис. грн. Капітальний ремонт електропоїздів має бути виконаний КВБЗ до кінця 2026 року.

Міжрегіональний швидкісний двосистемний електропоїзд серії ЕКр-1 (електропоїзд Крюківський перший) «Тарпан» був створений у 2011-2012 роках на Крюківському вагонобудівному заводі у Кременчуці. «Укрзалізниця» прийняла до експлуатації два потяги цієї моделі 31 січня 2013 року, а перший рейс «Тарпан» здійснив 24 червня 2014 року виїхавши за маршрутом Дарниця-Київ-Львів.

З 1-го липня 2014 року обидва електропоїзди курсували за маршрутом Київ-Одеса-Київ. Пізніше «Тарпани» працювали й на інших напрямках, де використовувалися поїзди Інтерсіті+, зокрема Київ-Запоріжжя, Київ-Кривий Ріг та до Польщі.

Поїзд складається з 7 причіпних та 2-х головних моторних вагонів. Він може розвивати швидкість до 200 км/год. Загальна кількість міст для сидіння — 612.

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» і раніше вигравав тендери та технічне обслуговування та ремонт електропоїздів «Тарпан».

Нові вагони, побудовані на КВБЗ у 2024 році, виїхали у перший рейс — «Укрзалізниця»

Нагадаємо, 11 грудня «Укрзалізниця» випустила на маршрут Дніпро-Львів-Дніпро одразу 10 нових вагонів, виготовлених на Крюківському вагонобудівному заводі у 2024 році. Це перші нові вагони з 66-ти, що були замовлені «Укрзалізницею» у КВБЗ.

«Кременчуцький Телеграф» раніше писав, що у держбюджеті на 2025 рік на закупівлю пасажирських вагонів виділено 4,4 млрд грн і КВБЗ має шанси їх отримати.