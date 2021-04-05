«Укрзалізниця» замовить технічне обслуговування поїздів «Тарпан» за 14,8 млн грн

Сьогодні, 07:31 Переглядів: 616

На порталі державних публічних закупівель ProZorro опубліковане повідомлення про намір «Укрзалізниці» укласти угоду з «Крюківським вагонобудівним заводом» щодо технічного обслуговування поїздів ЕКр-1 «Тарпан» у 2021 році.





Вартість майбутньої угоди становить 14,778 млн грн. Угода буде укладена без проведення тендерної процедури, адже у КВБЗ немає конкурентів на ринку. Згідно з угодою завод здійснюватиме ТО вагонів та візків, а також проводити додаткові роботи у зимовий період.





Зауважимо, минулого року аналогічна угода вартувала УЗ 12,2 млн грн. Проте наприкінці року дію угоду подовжили на наступний рік на суму від 20% від усієї оголошеної вартості (12,2 млн +20%).





Нагадаємо, минулого року КВБЗ також здійснив капітальний ремонт одного з поїздів «Тарпан» після 2 млн км пробігу.