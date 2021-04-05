До 35-ої річниці аварії на ЧАЕС в Україні створили спеціальний сайт

Розробили унікальну айдентику у різних кольорових гамах та запланували інтерактивну виставку додатку
До 35-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції створили спеціальний сайт. Таким чином організатори проєкту хочуть підвищити обізнаність українців у темі Чорнобильської аварії та спростовувати поширені радянські фейки про радіацію.
В Україні презентували програму вшанування 35-их роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зокрема, команда ліквідаторів, експертів та культурних діячів створила сайт CHORNOBYL35.com, розробили унікальну айдентику у різних кольорових гамах та запланували інтерактивну виставку додатку Chornobyl APP. Проєкт реалізується Національним музеєм "Чорнобиль" спільно з низкою громадських організацій.
На сайті CHORNOBYL35.com охочі можуть знайти програму заходів, які приурочені до роковин. Серед них:
Також у програмі вшанування 35-х роковин заплановані: освітні події і наукові лекції, експертні обговорення та дискусії, нічна акція вшанування пам’яті в Прип’яті, проєкти Національного Музею Чорнобиль, експонати віртуальної виставки ARTEFACT, он-лайн зустріч чорнобильців із усього світу та навіть інтерактивна виставка з доданою реальністю мобільного додатку Chornobyl App, організувати яку зможе кожен, після заповнення спеціальної форми на сайті CHORNOBYL35.com.
А тим часом когорта українських педагогів у партнерстві з Національним музеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля розпочала роботу над оновленням матеріалу та формату традиційних уроків пам’яті Чорнобиля для учнів з 1 по 11 клас.