До 35-ої річниці аварії на ЧАЕС в Україні створили спеціальний сайт

Сьогодні, 07:01 Переглядів: 0

До 35-ої річниці аварії на Чорнобильській атомній електростанції створили спеціальний сайт. Таким чином організатори проєкту хочуть підвищити обізнаність українців у темі Чорнобильської аварії та спростовувати поширені радянські фейки про радіацію.





В Україні презентували програму вшанування 35-их роковин аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Зокрема, команда ліквідаторів, експертів та культурних діячів створила сайт CHORNOBYL35.com , розробили унікальну айдентику у різних кольорових гамах та запланували інтерактивну виставку додатку Chornobyl APP. Проєкт реалізується Національним музеєм "Чорнобиль" спільно з низкою громадських організацій.





На сайті CHORNOBYL35.com охочі можуть знайти програму заходів, які приурочені до роковин. Серед них:

міжнародна щорічна акція/флешмоб «Чорнобиль. Запали свою свічку», яка пройде у ніч із 25 на 26 квітня в різних містах та різних кранах. У Прип'яті о 01:24 за київським часом, у момент вибуху на Чорнобильській АЕС учасники флешмобу запалять 35 свічок в пам’ять про катастрофу;

онлайн-виставка у Національному музеї «Чорнобиль»;

серія наукових лекцій від «Chornobyl Insight»

«Дзвінок у 1986» – подорож в аудіоархіви із записами, розповідями ліквідаторів аварії, які працювали безпосередньо в епіцентрі подій і бачили все;

інтерактивна виставка для всього світу «Chornobyl App», яку можна відвідати за допомогою додатку.





Також у програмі вшанування 35-х роковин заплановані: освітні події і наукові лекції, експертні обговорення та дискусії, нічна акція вшанування пам’яті в Прип’яті, проєкти Національного Музею Чорнобиль, експонати віртуальної виставки ARTEFACT, он-лайн зустріч чорнобильців із усього світу та навіть інтерактивна виставка з доданою реальністю мобільного додатку Chornobyl App, організувати яку зможе кожен, після заповнення спеціальної форми на сайті CHORNOBYL35.com.





А тим часом когорта українських педагогів у партнерстві з Національним музеєм «Чорнобиль» та Європейським інститутом Чорнобиля розпочала роботу над оновленням матеріалу та формату традиційних уроків пам’яті Чорнобиля для учнів з 1 по 11 клас.