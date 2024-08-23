Сезонні роботи з утримання зелених насаджень в Горішніх Плавнях

Працівники КП «СпецЕко» активно доглядають за зеленими зонами Горішніх Плавнів, здійснюючи поливання, прополювання та обробку рослин від шкідників. Особлива увага приділяється молодим деревам та клумбам
Працівники дільниці з озеленення та благоустрою КП «СпецЕко» виконують сезонні роботи з утримання зелених насаджень. Зокрема, здійснюють поливання рослин у спекотні дні, прополювання клумб і квітників, а також обробку від шкідників.
У Горішніх Плавнях триває активна робота з догляду за зеленими зонами міста в спекотну погоду.
Вона зазначає, що дерева відіграють важливу роль у регулюванні температури повітря й загалом мікроклімату в містах.
Протягом липня, констатувала Юлія Гаврилюк, не тільки надзвичайно спекотні дні додали проблем працівникам дільниці з озеленення і благоустрою у догляді за зеленими зонами міста, а й відключення електроенергії, через що не працювали системи автоматичного поливу. Для щоденного поливу рослин використовували автоцистерну і два трактори з причіпними резервуарами. Основна увага приділялась поливанню молодих дерев, які були посаджені 3-4 роки тому. Зокрема, сакур на вул. Гірників, кленів на вул. Миру, в’язів, слив Нігра на вул. Конституції, софори на дитячому пляжі, платанів на проспекті Героїв Дніпра, де виконувалися роботи із заміни тепломережі.
Також постійно здійснюється полив клумб і квітників на всій території міста, пересаджених кущів на проспекті Героїв Дніпра, рослин у сквері Ferrexpo і в районі паркового озера, дитячого садка «Казка».
Вона зауважує, що озеленювачі постійно піклуються й про квітники та клумби: здійснюють упорядкування, прополювання та рихлення. Продовжується процес лікування дерев.
Поряд із цим виконуються планові обробки зелених насаджень від шкідників і різних хвороб біопрепаратами. Зокрема, самшитів, троянд, кленів, ялівців на всій території міста. Щодня працівниці дільниці здійснюють прибирання скверів, парків, прибережної зони Дніпра, затоки Барбара, території навколо паркового озера, газонів. Юлія Гаврилюк закликає «берегти труд працівників і підтримувати прагнення міської адміністрації забезпечувати чистоту, красу й порядок у громаді».
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