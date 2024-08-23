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«Сови» в групі ризику: чому шкідливо прокидатися рано вранці

Вчора, 22:00 Переглядів: 149

Причина прихована в індивідуальному режимі біологічного годинника, закладеного в кожній людині

Результати наукового дослідження показали, що деякі люди можуть зруйнувати своє здоров'я, якщо будуть постійно починати свій день рано вранці. Причина прихована в індивідуальному режимі біологічного годинника, закладеного в кожній людині, інформує Ukr.Media.

Люди в усьому світі діляться на три умовні групи, залежно від хронотипу: жайворонки, сови і голуби. До першої групи належать ті, хто найбільш продуктивний в першій половині дня і легко прокидається вранці. Совами називають тих, хто сповнений сил у вечірній і нічний час, а в ранкові години почувається розбитим. Голуби — менш відома нам група, але вона існує, і до неї відносяться люди, які проявляють найбільшу активність вдень.

У своєму новому дослідженні вчені виявили, що найбільш небезпечна ситуація склалася саме для сов. Вони змушені майже кожен день через силу вставати рано вранці на роботу або навчання. Це завдає серйозної шкоди здоров'ю.

У ранкові години у людей з біологічним режимом сова, триває активне вироблення мелатоніну — гормону сну, саме тому ці люди вкрай дратівливі в першій половині дня і відчувають себе знесиленими. Згодом може навіть розвинутися депресія.

Але це не єдина шкода для організму. Досить часто у сов відбувається гормональний збій. Їх організм перестає сприймати такі речовини як глюкоза й інсулін. А для хворих на цукровий діабет цей стан може виявитися смертельно небезпечним.

На підставі отриманих результатів фахівці закликають людей бути уважними до свого організму, і не намагатися переробити те, що закладено природою. Якщо ви сова, то можна спробувати встановити графік, який був би максимально кращим для вашого режиму, і дозволяв прокидатися трохи пізніше.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: сон "сови" ранок гормони режим дня
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