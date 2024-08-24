Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: баклажани по-корейськи на зиму

Підготовка баклажанів: Промийте баклажани та наріжте їх брусочками. Присипте їх 2 ст. л солі, перемішайте та залиште на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, акуратно відіжміть баклажани.

Підготовка овочів: Натріть моркву на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями.

Смаження овочів: Обсмажте моркву з цибулею на великій глибокій сковороді з 200 мл олії протягом 5 хвилин.

Додавання баклажанів: Додайте на сковороду баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте ще 10 хвилин.

Підготовка банок: Поки баклажани смажаться, підготуйте банки — стерилізуйте їх.

Додавання спецій: Наріжте перці чилі навпіл, видаліть насіння, а потім наріжте дрібними шматочками. Подрібніть часник. Додайте на сковороду чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.