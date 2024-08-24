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Для дому і сім'ї, Рецепти, Поради по дому

Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: баклажани по-корейськи на зиму

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 187

Смачні закуски з баклажанів на «зимовий стіл» готуємо вже зараз

Інгредієнти:

  • 4 середні баклажани
  • 2 ст. л солі
  • 4 середні морквини
  • 2 перці чилі
  • 2 червоні цибулини
  • 2 головки часнику
  • 4 ст. л цукру
  • 100 мл оцту
  • 200 мл олії
  • 2 ч. л насіння коріандру

Приготування:

  1. Підготовка баклажанів: Промийте баклажани та наріжте їх брусочками. Присипте їх 2 ст. л солі, перемішайте та залиште на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, акуратно відіжміть баклажани.

  2. Підготовка овочів: Натріть моркву на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями.

  3. Смаження овочів: Обсмажте моркву з цибулею на великій глибокій сковороді з 200 мл олії протягом 5 хвилин.

  4. Додавання баклажанів: Додайте на сковороду баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте ще 10 хвилин.

  5. Підготовка банок: Поки баклажани смажаться, підготуйте банки — стерилізуйте їх.

  6. Додавання спецій: Наріжте перці чилі навпіл, видаліть насіння, а потім наріжте дрібними шматочками. Подрібніть часник. Додайте на сковороду чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.

  7. Консервування: Розкладіть гарячі баклажани по стерилізованих банках, закрутіть стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном та залиште їх до повного охолодження.

Ця закуска з баклажанів буде чудовим доповненням до вашого зимового столу!

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Автор: Мирослава Українська
Теги: рецепти заготовки на зиму
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