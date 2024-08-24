Готуємо з газетою «Для дому і сім'ї»: баклажани по-корейськи на зиму

Підготовка баклажанів: Промийте баклажани та наріжте їх брусочками. Присипте їх 2 ст. л солі, перемішайте та залиште на 20 хвилин. Якщо з’явиться рідина, акуратно відіжміть баклажани.
Підготовка овочів: Натріть моркву на тертці для корейської моркви, а цибулю наріжте півкільцями.
Смаження овочів: Обсмажте моркву з цибулею на великій глибокій сковороді з 200 мл олії протягом 5 хвилин.
Додавання баклажанів: Додайте на сковороду баклажани, перемішайте, накрийте кришкою та смажте ще 10 хвилин.
Підготовка банок: Поки баклажани смажаться, підготуйте банки — стерилізуйте їх.
Додавання спецій: Наріжте перці чилі навпіл, видаліть насіння, а потім наріжте дрібними шматочками. Подрібніть часник. Додайте на сковороду чилі, часник, оцет, цукор та насіння коріандру. Ретельно перемішайте всі інгредієнти.
Консервування: Розкладіть гарячі баклажани по стерилізованих банках, закрутіть стерилізованими кришками, переверніть банки догори дном та залиште їх до повного охолодження.
Ця закуска з баклажанів буде чудовим доповненням до вашого зимового столу!
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