Як комунальники Горішніх Плавнів зберігають красу міста

Вчора, 22:00 Переглядів: 90 Партнерський проєкт

Озеленювачі КП «СпецЕко» міста Горішні Плавні продовжують виконувати комплексні заходи із впорядкування парків і скверів, підтримання належного санітарного стану зелених зон. Зокрема, виконують обрізку дерев і кущів, оброблять їх від шкідників, видаляють сухостій, очищають міські території від опалого листя. Облаштовують газони і квітники, висаджують багаторічні рослини

Восени спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт.

«На сьогодні практично завершено покіс трав та бур’янів. Зменшилася інтенсивність прополювання клумб та квітників, стрижки кущів вздовж головних вулиць міста, прибирання на прибережних зонах літнього відпочинку. Продовжується обробка дерев і кущів від шкідників та хвороб відповідними препаратами: мідним купоросом, фунгіцидами, — наголошує начальниця підрозділу Юлія Гаврилюк. — Триває очищення територій від опалого листя, особливо каштанів, щоб зменшити ймовірність зараження цих дерев мінуючою міллю, з якою озеленювачі системно борються, використовуючи інсектициди. Не припиняється прибирання сміття на закріплених територіях. Це переважно нелегка ручна праця, але працівники дільниці з нею справляються».

Розпочався сезон обрізки та видалення дерев і кущів за заявками від фізичних та юридичних осіб. Насамперед, за словами Юлії Гаврилюк, здійснюється видалення небезпечного аварійного сухостою. Видалення дерев виконується в установленому порядку — згідно з Постановою Кабміну No 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 1 серпня 2006 року та з дозволу Державної екологічної інспекції в Полтавській області. Триває робота із санітарної обрізки дерев (видалення сухих гілок), формування крон, зрізання порості на прибудинкових територіях. Продовжується планування газонних ділянок і посів трави.

«Якщо погода дозволить, будемо продовжувати розпочату роботу. Адже із-за посушливого літа і першої половини осені посів газонів довелося посунути на місяць. До того ж доведеться пересівати ті газони, на яких посів трави проходив весною, і за відсутності дощів вони посохли», — зауважила Юлія Гаврилюк.

Найближчим часом, зазначила вона, планується висадження піраканти — напіввічнозелених кущів із сімейства розоцвітих по вул. Миру. Піраканта має широко-розкидисту крону, темно-зелене листя та квітне білими квітами.

«Головна прикраса рослини — ягоди червоного, помаранчевого або жовтого кольорів, які з’являються восени. Вони повністю покривають кущ і тримаються до весни», — розповіла очільниця дільниці озеленення.

Розпочинаються роботи із закриття листям чи грунтом пристовбурних лунок дерев і кущів із метою захисту кореневої системи від холодів. Також триває відсадження кущів спіреї, форзиції, що розрослися, в інші місця.

«Планується оновити дві клумби — по проспекту Героїв Дніпра й вулиці Миру — за рахунок рослин, що розрослися в сквері біля поліклініки. Під час підготовки до зими скверу Ferrexpo будуть проведені останнє косіння газонів, аерація (проколювання дернини на певну глибину для провітрювання грунту) і скарифікація [вичісування з метою видалення сухої трави — Ред.) для насичення повітрям і забезпечення інтенсивного росту трави навесні», — повідомила Юлія Гаврилюк.

Також буде законсервовано автоматичний полив — очищено підземний трубопровід від залишків води при його підготовці до зберігання в зимовий період.

«Процедура обов’язкова, дозволяє зберегти труби, електромагнітні клапани і комплектуючі від промерзання й передчасного зносу», — пояснила очільниця дільниці.

Вона також зауважила, що не припиняється робота з ремонту і фарбування малих архітектурних форм у різних мікрорайонах міста. Зокрема, нещодавно були відремонтовані конструкції в районі дитячого садка «Казка», у сквері «Славутич», поблизу паркового озера, на автобусній зупинці біля кладовища в Салівці. Триває системна робота з прибирання закріплених за «СпецЕко» міських територій: парків, скверів, прибережної зони Дніпра, затоки Барбари. Серед іншого регулярно збирають і вивозять сміття.