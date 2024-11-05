Як комунальники Горішніх Плавнів зберігають красу міста

Озеленювачі КП «СпецЕко» міста Горішні Плавні продовжують виконувати комплексні заходи із впорядкування парків і скверів, підтримання належного санітарного стану зелених зон. Зокрема, виконують обрізку дерев і кущів, оброблять їх від шкідників, видаляють сухостій, очищають міські території від опалого листя. Облаштовують газони і квітники, висаджують багаторічні рослини
Восени спеціалісти дільниці озеленення і благоустрою КП «СпецЕко» Горішніх Плавнів виконують значний обсяг робіт.
Розпочався сезон обрізки та видалення дерев і кущів за заявками від фізичних та юридичних осіб. Насамперед, за словами Юлії Гаврилюк, здійснюється видалення небезпечного аварійного сухостою. Видалення дерев виконується в установленому порядку — згідно з Постановою Кабміну No 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах» від 1 серпня 2006 року та з дозволу Державної екологічної інспекції в Полтавській області. Триває робота із санітарної обрізки дерев (видалення сухих гілок), формування крон, зрізання порості на прибудинкових територіях. Продовжується планування газонних ділянок і посів трави.
Найближчим часом, зазначила вона, планується висадження піраканти — напіввічнозелених кущів із сімейства розоцвітих по вул. Миру. Піраканта має широко-розкидисту крону, темно-зелене листя та квітне білими квітами.
Розпочинаються роботи із закриття листям чи грунтом пристовбурних лунок дерев і кущів із метою захисту кореневої системи від холодів. Також триває відсадження кущів спіреї, форзиції, що розрослися, в інші місця.
Також буде законсервовано автоматичний полив — очищено підземний трубопровід від залишків води при його підготовці до зберігання в зимовий період.
Вона також зауважила, що не припиняється робота з ремонту і фарбування малих архітектурних форм у різних мікрорайонах міста. Зокрема, нещодавно були відремонтовані конструкції в районі дитячого садка «Казка», у сквері «Славутич», поблизу паркового озера, на автобусній зупинці біля кладовища в Салівці. Триває системна робота з прибирання закріплених за «СпецЕко» міських територій: парків, скверів, прибережної зони Дніпра, затоки Барбари. Серед іншого регулярно збирають і вивозять сміття.
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