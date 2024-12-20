Україну атакували 65 ударними БпЛА та балістичними ракетами: над Полтавщиною працювала ППО, у Києві є загиблі

Сьогодні, 11:05 Переглядів: 386 Коментарів: 1

Над Києвом збиті 5 балістичних ракет «Іскандер-М»/KN-23, уламки яких призвели до руйнувань та загибелі людей

У ніч на 20 грудня (із 19.00 19 грудня) армія РФ завдала по Україні удару балістичною ракетою «Іскандер-М» із Ростовської області, керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл. та 65-ма ударними БпЛА типу Shahed, а також безпілотниками інших типів із районів Брянськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Про це інформують у пресслужбі Командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 9.30 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Через активну протидію Сил оборони 20 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок нічного ракетного-дронового удару уражено приватні, багатоквартирні будинки, лікувальні заклади, складські приміщення та фермерські господарства у Дніпропетровській, Сумській, Київській та Харківській областях.

Сьогодні вранці, близько 7.00,росіяни завдали удару по столиці України 5-ма балістичними ракетами «Іскандер-М"/KN-23. Пуски здійснювалися із Воронезької та Брянської областей (РФ).

— В результаті бойової роботи протиповітряною обороною збито усі п’ять балістичних ракет «Іскандер-М"/KN-23, які російські злочинці спрямували по Києву. На жаль, після підступної ворожої атаки є наслідки на землі. Уламки збитих ракет завдали збитків та руйнувань в п’яти районах столиці, на жаль, є загиблі та поранені, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 листопада кременчужани чули серію вибухів. Згодом стало відомо, що це протиповітряна оборона працювала по дронам та ракетам. Уламок однієї з ракет впав у одному з кременчуцьких дворів.