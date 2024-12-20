У Кременчуцькому національному університеті відкрили Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку

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Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського створює Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку у партнерстві з Кременчуцьким міським осередком Української Асоціації інженерів-електриків. Для реалізації проекту здобуто грант Програми малих грантів публічної дипломатії – ОСВІТА посольства США в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету.

Кременчуцький Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку/Kremenchuk Center for Social Adaptation and Career Developmen (KrCSACD) – грантовий україно-американський проект, який реалізується для підтримки ветеранів російсько-української війни, цивільних громадян із посттравматичними розладами, набутими внаслідок війни, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб.

Ідея створення у Кременчуці такого Центру навіяна українською реальністю. Під час війни, розв’язаної Росією проти України, невпинно зростає кількість військовослужбовців, які внаслідок бойових поранень отримали інвалідність, а також цивільних громадян з інвалідністю, набутою під час війни, та посттравматичними розладами. Українське суспільство має вирішувати проблему соціальної адаптації зазначених груп населення. Саме для цього створюється Кременчуцький Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку.

Місія Центру:

Психологічна реабілітація;

Юридична допомога;

Кар`єрне консультування;

Навчальні програми для підвищення професійної кваліфікації.

Партнерами проєкту є:

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського;

ГО «Кременчуцький міський осередок Асоціації електротехніків України»;

ГО «ВАРТО»;

ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод»,

Ferrexpo Poltava Mining,

DLite;

Florida State University (США),

Clark University (США).

Підготовча робота у Центрі тривала протягом місяця, а 17 грудня відбулося його відкриття Центру та загальні збори учасників проєкту. Вони пройшли в онлайн форматі у DC-офісі університету. Ректор КрНУ професор Михайло Загірняк та науковці, які працюють у проекті, узяли в них участь наживо, американські та українські партнери долучилися до спілкування дистанційно. Також учасником зустрічі стала менеджер гранту від посольства США Віра Терновська.

Головний менеджер проєкту доцент Сергій Черненко під час відкриття Центру наголосив, що «це подія, яка є символом віри у спільне майбутнє», та розповів про основні напрями роботи центру – професійне навчання, психологічна підтримка, соціальна адаптація ветеранів війни, людей з посттравматичними розладами, цивільних жертв війни, людей з інвалідністю та внутрішньо переміщених (ВПО) осіб.

Ректор Кременчуцького національного університету Михайло Загірняк підкреслив, що створення у нашому місті Центру соціальної адаптації – надзвичайно актуальна ідея, адже у Кременчуці наразі лише за офіційною інформацією перебуває понад 10 тисяч вимушених переселенців, які потребують ефективної професійної допомоги. Він також нагадав, що крім ветеранів та цивільних громадян з набутим внаслідок війни посттравматичним синдромом, від війни страждають діти, які наразі перебувають під пресом складних соціально-економічних умов та потерпають від невизначеності свого майбутнього і небезпек, які чатують на них сьогодні. І їм теж необхідна якісна професійна допомога та соціальна адаптація.

Говорячи про свої очікування від проєкту, американські партнери висловлювали сподівання, що команда Центру допомагатиме громадянам не лише у пошуках роботи, а й створюватиме умови для їх особистісного розвитку та мотивуватиме на подальше самовдосконалення.