«Тих, хто тихо співав «Я руський» жорстоко били», — мати звільненого з полону Тараса Коваля розповіла про сина, якого чекала впродовж 20 місяців

Сьогодні, 12:06 Переглядів: 1 238

Кременчужанин Тарас Коваль провів у полоні 20 місяців, з жовтня 2022 по червень 2024 року

Кажуть, материнська любов творить дива. Кременчужанка Ірина Дубовик знає про це з власного досвіду. Вона — мама звільненого з російського полону 38-річного військовослужбовця Тараса Коваля, який 20 місяців перебував у російських катівнях.

Весь цей час пані Ірина шукала сина, домагалася визнання його полоненим, чекала обміну. За 20 місяців жінка багато пережила, але не зламалася. Каже, жодного разу не втрачала надію й не опускала руки. Завжди вірила, що зможе знов обійняти сина.

З пані Іриною ми домовилися зустрітися в одному з місцевих кафе. Жінка здалека привернула увагу. В ній відчувалася якась неймовірна сила, енергія. З першого погляду я віднесла її до того типу жінок, які мають «сталевий стрижень» всередині. Той, що допомагає виносити важкі випробування долі, йти вперед й досягати мети.

Щодо «стрижня» не помилилася — характер в неї справді сталевий, а ось серце й душа м’які. Тому весь час, поки не знала про долю сина, стиснувши зуби, робила все, щоб витягти його, й жодного разу нікому не відкрила душу, ні з ким, крім молодшого сина, не поділилася внутрішнім болем.

— Я немов замкнулася в собі. Вже пів року пройшло після звільнення Тараса й лише зараз я вперше наважилася розповісти про те, що переживає матір, син якої перебуває в полоні, — ділиться жінка.

З поля бою — у полон

Тарас пішов на війну добровольцем. З перших днів повномасштабного вторгнення ходив до військкомату — хотів служити за спеціальністю. Він — артилерист, ракетник, але місць не було, тому погодився на пропозицію йти в танкісти, служив навідником танку.

— Я одразу підтримала рішення сина. Він брав участь в АТО й у 2022 році теж вирішив захищати країну. Місяць провів в навчальному центрі, після якого був направлений на південний напрямок в Херсонську область. Я його наставляла, щоб дельфінів врятував від окупантів… — розповідає матір.

Молодший сержант 4-ї танкової бригади Тарас Коваль успішно виконував бойові завдання, поки не потрапив у полон. Це трапилося 19 жовтня 2022 року під Херсоном.

— Напередодні, 18 жовтня, Тарас привітав мене з Днем народження, а вночі мені наснився страшний сон. Немов у маленький сільський будиночок потрапляє величезний шар вогню, я це бачу, біжу вперед й кричу, що там мій син. Прокинулася з важким серцем, навіть боялася комусь розповісти… Зранку Тарас повідомив, що йде на завдання. Він написав всі номери телефонів, які пам’ятав, надіслав фото свого військового квитку, номер автомата й попередив: якщо два дні не буде виходити на зв’язок — бийте тривогу.

У танкового екіпажу був наказ зайняти дві посадки. Вони впоралися й рухалися в напрямку третьої, коли потрапили під обстріл. Танк підбили.

Дивом Тарас зміг зв’язатися з мамою й повідомив, що екіпаж потребує евакуації. Жінка «підняла» всіх, хто мав прийняти це рішення.

— Я зв’язалася з замполітом частини, з нашим ТЦК, з СБУ, всім повідомила. Такі рішення не приймаються швидко, все перевіряється спочатку. Евакуацію погодили за кілька днів, але не встигли — сина та інших членів екіпажу взяли в полон. Саме тоді почалося найстрашніше — зв’язку не було, відсутність інформації вбивала, свідомість малювала жахливі картини…

Зачіпку знайшли в російських пабліках

Про те, що Тарас в полоні, пані Ірина дізналася з російських пабліків. Вони з молодшим сином Анатолієм весь час «моніторили» інформацію, шукали хоч якусь зачіпку. В одному з каналів «натрапили» на фото, яке росіяни зробили в перші миті після взяття хлопців в полон.

Про «знахідку» жінка повідомила в кременчуцький ТЦК — майор Сергеєв, який завжди підтримував й допомагав, підказав, як діяти далі.

Де перебуває Тарас, мати не знала, поки він сам не відгукнувся. Каже, коли їх привезли на територію Криму, кожному дали можливість зателефонувати рідним.

— Син повідомив, що знаходиться в полоні. І тоді я почала звертатися у всі державні органи, щоб його офіційно визнали військовополоненим. Я телефонувала й писала в частину, в СБУ, ГУР, Національний координаційний штаб, Червоний хрест, Міноборони, бюро розслідувань, адміністрацію Президента. Протягом двох місяців держава не визнавала, що він в полоні. Вони не брали до уваги інформацію, якою я володіла, аж допоки Тарас не дав «інтерв’ю» окупантам, аби повідомити про себе й усіх, хто перебував разом із ним, — розповідає пані Ірина.

Лише після цього відео, яке з’явилося на російських ресурсах, СБУ надало Тарасу Ковалю офіційний статус військовополоненого.

Близько трьох місяців чоловік провів у Севастополі в одній з військових частин, а у січні 2023 року його та інших полонених переправили літаком у Камишин Волгоградської області.

З того часу жодної інформації про сина Ірина не мала.

— Це жахливо. Цілодобово ти переглядаєш ці окупаційні ресурси, шукаєш фото, відео, слово — що завгодно, що може повідомити про твою дитину. На одному з ресурсів бачили фото Тараса, але розуміння, де він і що з ним, воно не давало.

Порятунок — у творчості

Відсутність інформації, стрес, нервове перенапруження не пройшли повз — здоров’я жінки дало збій. У неї почалася атипічна алергія, яка не реагувала на жодні медичні препарати. Вона лікувалася, але сил на продовження пошуків сина не було. Жінка шукала можливість відновлення і знайшла свій ресурс у творчості.

Вона з дитинства в’язала, а тут просто з головою поринула у рукоділля: створювала іграшки, тваринок, ляльок. В’язала й дарувала всім.

— Я зв’язала ляльку, поставила біля Тарасової фотографії й через неї розмовляла з сином. Вірила, що він чує мене й відчуває. Розповідала про наші будні, про все, що відбувається на фронті, як живе наша країна. Я відчувала, що він сам тримається й інших підтримує. Чомусь в час ночі в мене завжди серце просто вистрибувало з грудей, й вже після звільнення син розповів, що саме в цей час він читав за нас усіх молитви, які вивчив, перебуваючи в полоні. Отакий ментальний зв’язок в нас був.

«Досі під враженням від полтавського ВЛК»

Звістка про звільнення Тараса прийшла у червні 2024 року.

— Протягом тижня ходили різні чутки щодо обміну. Росіяни закидали фейки про вбивство наших полонених — це дуже бентежило. З самого ранку 25 червня було якесь передчуття, ввечері з’явилася інформація про обмін 90 на 90. Я була впевнена, що Тарас буде серед звільнених.

О 22.00 Ірині зателефонували й повідомили, що її син вже на рідній землі. А коли почула в слухавці голос сина, вперше дала волю почуттям.

— Він запитав як ми, як Кременчук, цілий? Чи дідусь дочекався його? — згадує жінка.

Тараса та інших звільнених з полону військових відвезли на реабілітацію в Нові Санжари. Наступного дня мама й молодший брат були там.

— Нам на 15 хвилин дозволили зустріч. Я побачила сина, дуже худого, зі шкірою сіро-зеленого кольору, майже повністю сивого й без зубів, дуже тендітного, здавалося, він зараз зламається. Він навіть зростом став менше на 4 см. З 75 кг залишилося 59. Він був такий виснажений фізично, що навіть страшно подумати, що він пережив. Але сила духу залишилася незламною! Він дуже міцно обіймав мене й впевнено дивився в очі.

Тоді пані Ірині здавалося, що найстрашніше позаду. Син живий, він на рідній землі — це головне. Але попереду чекало багато нових проблем.

Після курсу реабілітації Тарас поїхав проходити ВЛК в Полтаву. Й там чоловіку, в якого після 20 місяців полону не залишилося майже жодного «живого» органу, у виписці написали «Здоровий», а травми визнали, не пов’язаними з війною.

— Я досі під враженням від полтавського ВЛК. Назвати їх дії свавіллям — це майже нічого не сказати. Сподіваюся, цифровізація вирішить ці проблеми. Звісно, ми оскаржували ті висновки.

Після було довге лікування в кременчуцькому шпиталі, в київському ортопедичному інституті, нове ВЛК, яке визнало всі хвороби, пов’язаними з бойовими діями, звільнення зі служби за станом здоров’я.

Іноді Тарас згадує дещо про полон.

— Якось розповідав, що жінки з медчастини підказували нелюдам, куди краще бити, щоб болючіше було. Що током катували, що електрошокером розряди по хребту посилали, що всіляко знущалися. Годували погано, порції замалі, ще й з’їсти треба за 30 секунд. Дуже психологічно давили. Змушували співати їхні пісні. Тих, хто тихо співав «Я руський», жорстоко били. І це лише верхівка того, що відбувалося. Син мені не розповідає — береже, — каже пані Ірина.

Зараз Тарас сповнений бажання допомогами хлопцям, які все ще знаходяться у полоні. Він постійно спілкується з їхніми рідними, шукає можливості допомогти.

Хоче стати військовим психологом та займатися волонтерством. Планує вчитися й займатися громадською діяльністю, щоб підтримувати таких, як він, звільнених з полону, а також інших ветеранів.

— Тарас повертається до життя, й це мене радує! Всім, хто чекає своїх чоловіків, раджу не втрачати надії, вірити, шукати. Бо пошук зниклого бійця — це на 100% задача для рідних. Не впадайте у відчай в жодному разі! Це лише завадить досягнути поставленої мети.