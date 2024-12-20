«Нам, як бобрам, своє робити». Бобри під звуки «Шахеда» обгризають вербу на Полтавщині

Науковці національного парку «Пирятинський» спостерігають за тваринами через фотопастку. На одному з записів чути звук пролітаючого дрона над головами бобрів, що обгризають вербу.

— Родина бобрів дружна, гуртом запасають гілля, допомагають один одному доглядати за хутром, будують свою хату. А ще до них у дім також пхаються непрохані гості, як і до нас.

Чхали ці підлітки на «шахеда». Не закликаю вас ігнорувати небезпеку, але нам, як бобрам, своє робити. Лиш так досягнемо перемоги — кожен на своєму місці.

А що це вилазить із-за стовбура? Язик? Чи може якогось ексгібіціоніста висадили з «шахеда»? Е ні, це все наше. Це хвіст бобра. Він зовсім не пухнастий, проте загребущий, як весло, — прокоментували відео на сторінці парку «Пирятинський».