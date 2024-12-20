КрНУ посів 17 місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу UI GreenMetric-2024

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У 2024 році учасниками рейтингування UI GreenMetric World University Rankings стали 1477 університетів зі всього світу

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 17-те місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу UI GreenMetric World University Rankings-2024. До рейтингу увійшли лише 25 українських закладів вищої освіти.

Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету.

У 2024 році учасниками рейтингування стали 1477 університетів. UI GreenMetric World University Rankings — це рейтинг екологічної стійкості та зеленого кампусу, ініційований Universitas Indonesia у 2010 році. UI GreenMetric визначає рейтинги університетів в частині виконання екологічних зобов’язань та ініціатив за 39 показниками у 6 категоріях.

Як зазначають в пресслужбі Кременчуцького національного університету, він цього року вдруге увійшов до рейтингу UI GreenMetric, а за кількома важливими категоріями університет має вищі за загальний показник (17) місця. Зокрема у категорії «Енергетика та зміни клімату» (ЕС) КрНУ на 11-му місці, у категорії «Освіта і дослідження» (ED) — на 12-му.

Метою UI GreenMetric World University Rankings 2024 є, зокрема, привернення уваги до глобальній зміні клімату, чистій енергії, збереженню води, переробці відходів, екологічному транспорту, а також освіті та дослідженням сталого розвитку.

UI GreenMetric оцінює політику та результативність кожного університету за 5-11 показниками. Це:

загальна площа кампусу, вкрита рослинністю;

відсоток бюджету університету на заходи щодо сталого розвитку;

приміщення кампусу для людей з обмеженими можливостями, особливими потребами та/або догляду за вагітними;

використання енергозберігаючих приладів;

кількість відновлюваних джерел енергії на кампусі;

загальне споживання електроенергії, поділене на загальну кількість населення кампусу (кВт-год на людину);

загальний вуглецевий слід, поділений на загальну кількість населення кампусу (метричні тонни на людину);

кількість інноваційних програм у галузі енергетики та зміни клімату;

програма скорочення використання паперу та пластику в кампусі; використання водозберігаючих приладів;

реалізація програми оборотної води;

політика транспортних засобів з нульовим викидом (ZEV) на кампусі.

Нагадаємо, Кременчуцький університет увійшов до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України.

У квітні 2024 року Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 26 місце у рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками Scopus.

Цього тижні в Кременчуцькому національному університеті відкрили Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку.