Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Освіта

КрНУ посів 17 місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу UI GreenMetric-2024

Сьогодні, 13:15 Переглядів: 155

 

У 2024 році учасниками рейтингування UI GreenMetric World University Rankings стали 1477 університетів зі всього світу

Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 17-те місце серед українських закладів вищої освіти у міжнародному рейтингу UI GreenMetric World University Rankings-2024. До рейтингу увійшли лише 25 українських закладів вищої освіти.
Про це повідомляє пресслужба Кременчуцького національного університету.
У 2024 році учасниками рейтингування стали 1477 університетів. UI GreenMetric World University Rankings — це рейтинг екологічної стійкості та зеленого кампусу, ініційований Universitas Indonesia у 2010 році. UI GreenMetric визначає рейтинги університетів в частині виконання екологічних зобов’язань та ініціатив за 39 показниками у 6 категоріях.
Як зазначають в пресслужбі Кременчуцького національного університету, він цього року вдруге увійшов до рейтингу UI GreenMetric, а за кількома важливими категоріями університет має вищі за загальний показник (17) місця. Зокрема у категорії «Енергетика та зміни клімату» (ЕС) КрНУ на 11-му місці, у категорії «Освіта і дослідження» (ED) — на 12-му.

Метою UI GreenMetric World University Rankings 2024 є, зокрема, привернення уваги до глобальній зміні клімату, чистій енергії, збереженню води, переробці відходів, екологічному транспорту, а також освіті та дослідженням сталого розвитку.
UI GreenMetric оцінює політику та результативність кожного університету за 5-11 показниками. Це:

  • загальна площа кампусу, вкрита рослинністю;
  • відсоток бюджету університету на заходи щодо сталого розвитку;
  • приміщення кампусу для людей з обмеженими можливостями, особливими потребами та/або догляду за вагітними;
  • використання енергозберігаючих приладів;
  • кількість відновлюваних джерел енергії на кампусі;
  • загальне споживання електроенергії, поділене на загальну кількість населення кампусу (кВт-год на людину);
  • загальний вуглецевий слід, поділений на загальну кількість населення кампусу (метричні тонни на людину);
  • кількість інноваційних програм у галузі енергетики та зміни клімату;
  • програма скорочення використання паперу та пластику в кампусі; використання водозберігаючих приладів;
  • реалізація програми оборотної води;
  • політика транспортних засобів з нульовим викидом (ZEV) на кампусі.

Нагадаємо, Кременчуцький університет увійшов до Топ-100 найкращих закладів вищої освіти України.

У квітні 2024 року Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського посів 26 місце у рейтингу українських закладів вищої освіти за показниками Scopus.

Цього тижні в Кременчуцькому національному університеті відкрили Центр соціальної адаптації та кар’єрного розвитку.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: КрНУ Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського Кременчуцький національний університет
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх