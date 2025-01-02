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Надзвичайні новини

У Кременчуці зіткнулися легковик та мотоцикл — очевидці (доповнено)

Сьогодні, 15:09 Переглядів: 338

 

Травмованого мотоцикліста госпіталізували

У Кременчуці на вулиці Івана Приходька сталася дорожньо-транспортна пригода — зіткнулися легковий автомобіль та мотоцикл. Про подію повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За словами очевидців, автівка не пропустила мотоцикл на повороті, і той врізався у легковик.

 

Також відомо, що внаслідок аварії травмувався мотоцикліст — його госпіталізували.

На місці працюють правоохоронці для встановлення причин та обставин події.

 

Доповнено:

Аварію прокоментували у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області. За даними правоохоронців, водієм автомобіля Volkswagen виявився 47-річний водій. Ще один учасник ДТП — 18-річний мотоцикліст.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження).

Нагадаємо, нещодавно у Кременчуці автівка збила 17-річного водія електромопеда.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: аварія ДТП поліція мотоцикліст травмований
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