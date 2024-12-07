У Кременчуці збили 17-річного водія електромопеда — поліція

6 грудня, близько 18.00, на перехресті проспекту Свободи, вулиці Лікаря Богаєвського та вулиці Майора Борищака у Кременчуці 31-річний водій Mazda зіткнувся з електромопедом, яким керував водій 2007 року народження. Неповнолітнього госпіталізували. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.
Нагадаємо, у Кременчуці розшукали ймовірного водія, який збив чоловіка на вулиці Київській.
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