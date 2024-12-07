У Кременчуці розшукали ймовірного водія, який збив чоловіка на вулиці Київській

Сьогодні, 10:17 Переглядів: 427

Кременчуцькі правоохоронці розшукали ймовірного водія, що збив пішохода на вулиці Київській — ним виявився 24-річний місцевий житель. Легковий автомобіль Geely, на якому водій збив чоловіка, вилучено. Про це повідомили у поліції Полтавщини 7 грудня.

Нині триває досудове розслідування в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження середньої тяжкості).

Санкція статті передбачає покарання штраф від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, 5 грудня, близько 16.20, на вулиці Київській у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль збив 52-річного пішохода і зник із місця події.