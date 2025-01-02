Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим захисником Андрієм Коваленком

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 411

Завтра, 3 січня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну захисника Андрія Коваленка. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення Кременчука.

Загинув військовослужбовець 22 грудня 2024 року під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність України під час агресії армії РФ.

Прощання та поховання із загиблим захисником відбудеться завтра, 3 січня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища, прощання у меморіальному секторі почесних поховань Захисників і Захисниць України.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.