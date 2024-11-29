Мер Кременчука Віталій Малецький вперше став батьком

23 листопада у мера Кременчука Віталія Малецького та його дружини Марини народилася донька, яку назвали Марією. Для 46-річного очільника міста це перше батьківство.
29 листопада під час сесії міської ради секретар міськради Юрій Гриценко привітав мера з радісною подією, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Віталій Малецький поділився своїми емоціями, зазначивши, що тепер у нього побільшало клопотів. Він також пообіцяв, що братиме доньку з собою на роботу, адже родинна підтримка надихає та додає сил.
Редакція щиро вітає родину Малецьких із поповненням.
Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці народилося 34 малюки — 21 дівчинка та 13 хлопчиків.