Мер Кременчука Віталій Малецький вперше став батьком

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23 листопада у мера Кременчука Віталія Малецького та його дружини Марини народилася донька, яку назвали Марією. Для 46-річного очільника міста це перше батьківство.

29 листопада під час сесії міської ради секретар міськради Юрій Гриценко привітав мера з радісною подією, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Віталій Малецький поділився своїми емоціями, зазначивши, що тепер у нього побільшало клопотів. Він також пообіцяв, що братиме доньку з собою на роботу, адже родинна підтримка надихає та додає сил.

Редакція щиро вітає родину Малецьких із поповненням.

Нагадаємо, що минулого тижня у Кременчуці народилося 34 малюки — 21 дівчинка та 13 хлопчиків.