У новому році МОН виділить кошти на придбання шкільних автобусів: скільки отримає Кременчук

Придбання автобусів відбуватиметься в умовах співфінансування із місцевими бюджетами
У новому році Міністерство освіти у науки України планує спрямувати субвенції громадам по всій Україні на придбання шкільних автобусів. Про це інформує пресслужба МОНу.
Окремо фінансуватимуть кожну громаду. Придбання автобусів відбуватимуться у співфінансуванні із місцевими бюджетами.
Громади Полтавської області загалом отримають 82 мільйони 882 тисяч гривень.
Бюджет Кременчуцького району — 3 мільйони 258 тисяч гривень:
- Кременчуцька громада — 1 млн 463,5 тис. грн;
- Горішньоплавнівська громада — 390 тис. грн;
- Козельщинська громада — 367,2 тис. грн;
- Глобинська громада — 349 тис. грн;
- Піщанська громада — 225,3 тис. грн;
- Кам’янопотоківська громада — 151,9 тис. грн;
- Семенівська громада — 144,3 тис. грн;
- Пришибська громада — 48,1 тис. грн;
- Новогалещинська громада — 45,2 тис. грн;
- Оболонська громада — 40,9 тис. грн;
- Омельницька громада — 32,3 тис. грн.
Умови отримання субвенції:
- пропорційно до кількості учнів в області, які потребують підвезення і яких не підвозять шкільними автобусами (не підвозять узагалі або підвозять іншим транспортом);
- учні мають вчитися очно або з поєднанням очної з дистанційною формою освіти (змішано);
- у кожній громаді має бути принаймні один автобус, облаштований для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.
Черговість, у якій заклади отримуватимуть автобуси:
- військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, учні яких не забезпечені проживанням і які потребують підвезення;
- школи мінімум зі 100 учнями, шкільні автобуси яких знищили обстріли чи передали на військові потреби;
- школи мінімум зі 100 учнями (без урахування філій), у яких навчаються учні з населених пунктів, де школи зруйновані або пошкоджені обстрілами;
- опорні школи з кількістю учнів не менш як 200 (без урахування філій), які утворять впродовж 2025 року;
- інші школи з кількістю учнів не менш як 200 людей (без урахування філій);
- інші школи мінімум зі 100 учнями, які оптимізують, об'єднають чи реорганізують;
- інші школи залежно від кількості здобувачів освіти в них (від більшої до меншої, але не менш як 100 осіб).
Нагадаємо, у 2024 році у Кременчуцькому районі до закладів освіти підвозили 3600 учнів.
Автор: Яна Гудзь
Джерело фото: ternopillive.com
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