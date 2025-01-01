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У новому році МОН виділить кошти на придбання шкільних автобусів: скільки отримає Кременчук

Сьогодні, 07:02 Переглядів: 140

 

Придбання автобусів відбуватиметься в умовах співфінансування із місцевими бюджетами

У новому році Міністерство освіти у науки України планує спрямувати субвенції громадам по всій Україні на придбання шкільних автобусів. Про це інформує пресслужба МОНу.

Окремо фінансуватимуть кожну громаду. Придбання автобусів відбуватимуться у співфінансуванні із місцевими бюджетами.

Громади Полтавської області загалом отримають 82 мільйони 882 тисяч гривень.

Бюджет Кременчуцького району — 3 мільйони 258 тисяч гривень:

  • Кременчуцька громада — 1 млн 463,5 тис. грн;
  • Горішньоплавнівська громада — 390 тис. грн;
  • Козельщинська громада — 367,2 тис. грн;
  • Глобинська громада — 349 тис. грн;
  • Піщанська громада — 225,3 тис. грн;
  • Кам’янопотоківська громада — 151,9 тис. грн;
  • Семенівська громада — 144,3 тис. грн;
  • Пришибська громада — 48,1 тис. грн;
  • Новогалещинська громада — 45,2 тис. грн;
  • Оболонська громада — 40,9 тис. грн;
  • Омельницька громада — 32,3 тис. грн.

Умови отримання субвенції:

  • пропорційно до кількості учнів в області, які потребують підвезення і яких не підвозять шкільними автобусами (не підвозять узагалі або підвозять іншим транспортом);
  • учні мають вчитися очно або з поєднанням очної з дистанційною формою освіти (змішано);
  • у кожній громаді має бути принаймні один автобус, облаштований для підвезення дітей з особливими освітніми потребами.

Черговість, у якій заклади отримуватимуть автобуси:

  • військові (військово-морські, військово-спортивні) ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, учні яких не забезпечені проживанням і які потребують підвезення;
  • школи мінімум зі 100 учнями, шкільні автобуси яких знищили обстріли чи передали на військові потреби;
  • школи мінімум зі 100 учнями (без урахування філій), у яких навчаються учні з населених пунктів, де школи зруйновані або пошкоджені обстрілами;
  • опорні школи з кількістю учнів не менш як 200 (без урахування філій), які утворять впродовж 2025 року;
  • інші школи з кількістю учнів не менш як 200 людей (без урахування філій);
  • інші школи мінімум зі 100 учнями, які оптимізують, об'єднають чи реорганізують;
  • інші школи залежно від кількості здобувачів освіти в них (від більшої до меншої, але не менш як 100 осіб).

Нагадаємо, у 2024 році у Кременчуцькому районі до закладів освіти підвозили 3600 учнів.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ternopillive.com
Теги: шкільний автобус співфінансування МОН
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