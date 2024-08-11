Цьогоріч на Кременчуччині до шкіл підвозитимуть 3600 учнів — КРВА

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Майже усіх дітей возитимуть на шкільних автобусах і лише близько 8% — на орендованому транспорті

Про забезпечення закладів освіти Кременчуцького району напередодні нового навчального року у середу, 7 серпня, під час брифінгу розповів виконувач обов’язків очільника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.

Зокрема, мова йшла про підвезення учнів до шкіл та про наявність комп’ютерної техніки для ведення електронного документообігу.

— За попередніми даними у новому навчальному році підвезення потребуватимуть 3600 учнів — це близько 10% від загальної кількості. Але ми охопимо усі 100% потреб у підвезенні. Зрозуміло, що вищим цей відсоток необхідності є у сільських громадах, — говорить Даценко.

Очільник КРВА розповів, що цьогоріч возитимуть учнів до 72 закладів освіти — по усіх громадах та населених пунктах, де учні цього потребують.

Зокрема, підвезення до усіх закладів освіти здійснюватиметься у Горішньоплавнівській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах. У Глобинській громаді учнів підвозитимуть до 15 закладів освіти — це 79% від загальної кількості, у Піщанській — до 4 шкіл (44%) і у Кременчуцькій — до 1 закладу освіти (3%).

— Шкільними автобусами підвозитимуть 3651 учня, а орендованим транспортом та за угодами з перевізниками — ще 275 учнів. Нині заклади освіти опановують маршрути та графіки руху та погоджують дозвільні документи. Паливно-мастильними матеріалами заклади освіти у громадах забезпечені повністю, — додає Даценко.

Нагадаємо, цьогоріч Полтавщина отримала 36 млн грн субвенцій на закупівлю шкільних автобусів.



