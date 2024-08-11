Цьогоріч на Кременчуччині до шкіл підвозитимуть 3600 учнів — КРВА

Про забезпечення закладів освіти Кременчуцького району напередодні нового навчального року у середу, 7 серпня, під час брифінгу розповів виконувач обов’язків очільника Кременчуцької райвійськадміністрації Артем Даценко.
Зокрема, мова йшла про підвезення учнів до шкіл та про наявність комп’ютерної техніки для ведення електронного документообігу.
— За попередніми даними у новому навчальному році підвезення потребуватимуть 3600 учнів — це близько 10% від загальної кількості. Але ми охопимо усі 100% потреб у підвезенні. Зрозуміло, що вищим цей відсоток необхідності є у сільських громадах, — говорить Даценко.
Очільник КРВА розповів, що цьогоріч возитимуть учнів до 72 закладів освіти — по усіх громадах та населених пунктах, де учні цього потребують.
Зокрема, підвезення до усіх закладів освіти здійснюватиметься у Горішньоплавнівській, Градизькій, Кам’янопотоківській, Козельщинській, Новогалещинській, Оболонській, Омельницькій, Пришибській та Семенівській громадах. У Глобинській громаді учнів підвозитимуть до 15 закладів освіти — це 79% від загальної кількості, у Піщанській — до 4 шкіл (44%) і у Кременчуцькій — до 1 закладу освіти (3%).
Нагадаємо, цьогоріч Полтавщина отримала 36 млн грн субвенцій на закупівлю шкільних автобусів.
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