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Полтавщина під обстрілом: звуки вибухів чули у Кременчуці та Полтаві (доповнюється)

Сьогодні, 00:49 Переглядів: 15 948

 

Офіційної інформації від влади області наразі немає

*фото ілюстративне

Сьогодні, 11 серпня, близько 00.36 у Кременчуці чули звуки вибухів. Про це почали повідомлшяти містяни у соцмережах.

Приблизно о 00.32 звуки вибухів чули у Полтавській громаді. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 10 серпня о 22.09. Близько 00.07 11 серпня з’явилася інформація про підвищену небезпеку для Кременчука.

О 00.28 та 00.36 командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло про швидкісну ціль у напрямку Кременчука.

 

 

Наразі офіційної інформації від Полтавської ОВА про обстановку в області немає. Очільниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова о 00.38 закликала полтавців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Наразі повітряна тривога в області усе ще триває.

Доповнено:

О 01.07 кореспонденти Суспільного повідомили про ще один вибух у Полтавській громаді.

За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі в небі над Україною перебуває близько 30 російських дронів. Із них кілька — на Полтавщині.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: glavcom.ua
Теги: вибухи
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