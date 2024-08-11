Сьогодні, 11 серпня, близько 00.36 у Кременчуці чули звуки вибухів. Про це почали повідомлшяти містяни у соцмережах.
Приблизно о 00.32 звуки вибухів чули у Полтавській громаді. Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 10 серпня о 22.09. Близько 00.07 11 серпня з’явилася інформація про підвищену небезпеку для Кременчука.
О 00.28 та 00.36 командування Повітряних сил Збройних Сил України повідомляло про швидкісну ціль у напрямку Кременчука.
Наразі офіційної інформації від Полтавської ОВА про обстановку в області немає. Очільниця Полтавської міськради Катерина Ямщикова о 00.38 закликала полтавців перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.
Наразі повітряна тривога в області усе ще триває.
Доповнено:
О 01.07 кореспонденти Суспільного повідомили про ще один вибух у Полтавській громаді.
За даними моніторингових телеграм-каналів, наразі в небі над Україною перебуває близько 30 російських дронів. Із них кілька — на Полтавщині.
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