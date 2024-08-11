Учора на Кременчуччині горів автомобіль

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Учора, 10 серпня, близько 09.21 у Козельщині загорівся автомобіль Peugeot. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

На місці рятувальники встановили, що загорівся відсік двигуна автомобіля.

За словами рятувальників, пожежу оперативно було ліквідовано без подальшого поширення.

Вогонь частково знищив моторний відсік автомобіля, електродроти, пошкодив лобове скло і покриття капоту.

Машину від повного загоряння надзвичайники врятували.

Гасили вороги представники одного відділення 7-го державного пожежно-рятувальгого пункту.

Причини та обставини загоряння встановлюють фахівці ДСНС.

Нагадаємо, днями в одному з сіл Семенівської громади у гаражі згорів автомобіль.