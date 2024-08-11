Очільника Миргородської ВЛК, який підробляв медичні довідки для ухилянтів, звільнили від запобіжного заходу

Сьогодні, 09:04 Переглядів: 815

Прокурори клопотали про продовження особистого зобов'язання для підозрюваного, проте суд таке клопотання відхилив

Очільника війського-лікарської комісії у Миргородському районі, якого у червні затримали за фальсифікацію медичних довідок для військовозобов’язаних, звільнили від запобіжного заходу. Про це йдеться в ухвалі Октябрського райсуду Полтави від 30.07.2024 р.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений працює на посаді лікаря-дерматовенеролога у Миргородській лікарні інтенсивного лікування, а наприкінці грудня 2022 року його призначили головою ВЛК при Миргородському РТЦК.

Протягом січня-лютого 2023 року чоловік двічі підробив медичні довідки для військовозобов’язаних чоловіків на предмет їх непридатності до військової служюи та виключення із військового обліку. Із фальшивими довідками чоловіки виїхали за межі України.

30 травня 2024 року правоохоронці повідомили лікареві про підозру за за ч. 1 ст. 366 (Складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) та ст. 336 (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період) Кримінального кодексу України.

Тоді з підозрюваному обради запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання терміном на два місяці, до 31 липня. На засіданні суду 30 липня прокурори клопотали продовжити запобіжний захід підозрюваному ще на місяць, до 30 серпня. Проте суд таке клопотання відхилив.

Що відомо про схему для ухилянтів та фальшиві довідки від ВЛК

Нещодавно співробітники Служби безпеки України ліквідували чергову схему для ухилення від мобілізації та виїзду за кордон для чоловіків призивного віку. Викрили такі схеми у п’яти областях — Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Одеській та Хмельницькій. Замішані у цих оборудках були посадовці територіальних центрів комплектування та військово-лікарських комісій.

На Полтавщині повідомили про підозру очільнику районної військово-лікарської комісії та трьом його підлеглим. Посадовці видавали фіктивні діагнози для ухилянтів, які навіть не проходили медогляд, а просто купували документи у ВЛК.

Вартість послуг за фіктивні документи сягала до 12 тисяч доларів США.