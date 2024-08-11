Учора на Кременчуччині вигоріли 2,5 га сухої рослинності

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Під час однієї з пожеж вогонь перекинувся на розташовану поруч госопдарську споруду

Учора, 10 серпня, у Кременчуцькому районі сталися три пожежі на відкритій території. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогонь знищив близько 2,5 га сухостою.

Перша пожежа сталася близько 15.42 у селі Вільна Терешківка Піщанської громади. На мсісці рятувальники встановили, що вогонь охопив територію площею близько 1 га. Ліквідувати загоряння вдалося близько 16.36. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. гасили вогонь ряувальники Новознам’янської пожежної охорони.

Приблизно у той же час, о 15.46 горів сухостій і в одному з сіл Омельницької громади. Вогонь охопив близько 1,5 га території. Повністю загасити пожежу рятувальникам вдалося за дві години, близько 17.40. Внаслідок загоряння обійшлося без постраждалих. Гасили пожежу рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального пункту.

Близько 17.42 сталася пожежа і в садовому товаристві «Барвінок» у Горішніх Плавнях. На місці рятувальники встановили, що загорілася суха рослинність і вогонь перекинувся на розташовану поруч господарчу споруду. Внаслідок пожежі господарська споруда згоріла повністю, пошкоджень зазнали деякий господарський інвентар та побутові речі. Постраждалих у пожежі немає. Гасили вогонь рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини усіх трьох загорянь наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Рятувальники вкотре нагадують, що трава та сміття легко можуть загорітися від сірника або недопалка, а полум’я швидко розповсюджується на значні території. Також не слід користуватися вогнем для знищення сухої рослинності та спалювати сміття і суху траву на відкритих територіях. Такі дії є вкрай небезпечними і можуть призвести до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах.

Нагадаємо, днями рятувальники майже п'ять годин гасили пожежу у сараї поблизу Горішніх Плавнів.