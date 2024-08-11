Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини

Учора на Кременчуччині вигоріли 2,5 га сухої рослинності

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 134

 

Під час однієї з пожеж вогонь перекинувся на розташовану поруч госопдарську споруду

Учора, 10 серпня, у Кременчуцькому районі сталися три пожежі на відкритій території. Про це інформують у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, вогонь знищив близько 2,5 га сухостою.

Перша пожежа сталася близько 15.42 у селі Вільна Терешківка Піщанської громади. На мсісці рятувальники встановили, що вогонь охопив територію площею близько 1 га. Ліквідувати загоряння вдалося близько 16.36. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. гасили вогонь ряувальники Новознам’янської пожежної охорони.

 

Приблизно у той же час, о 15.46 горів сухостій і в одному з сіл Омельницької громади. Вогонь охопив близько 1,5 га території. Повністю загасити пожежу рятувальникам вдалося за дві години, близько 17.40. Внаслідок загоряння обійшлося без постраждалих. Гасили пожежу рятувальники 7-го державного пожежно-рятувального пункту.

 

Близько 17.42 сталася пожежа і в садовому товаристві «Барвінок» у Горішніх Плавнях. На місці рятувальники встановили, що загорілася суха рослинність і вогонь перекинувся на розташовану поруч господарчу споруду. Внаслідок пожежі господарська споруда згоріла повністю, пошкоджень зазнали деякий господарський інвентар та побутові речі. Постраждалих у пожежі немає. Гасили вогонь рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Причини усіх трьох загорянь наразі встановлюють фахівці ДСНС.

Рятувальники вкотре нагадують, що трава та сміття легко можуть загорітися від сірника або недопалка, а полум’я швидко розповсюджується на значні території. Також не слід користуватися вогнем для знищення сухої рослинності та спалювати сміття і суху траву на відкритих територіях. Такі дії є вкрай небезпечними і можуть призвести до виникнення пожеж у приватних житлових, господарських спорудах та на дачних садибах.

Нагадаємо, днями рятувальники майже п'ять годин гасили пожежу у сараї поблизу Горішніх Плавнів.

0
Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа сухостій рятувальники ДСНС
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх