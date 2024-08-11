У Градизьку п'яний водій збив неповнолітню дівчину — поліція

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Учора, 10 серпня, близько 19.20 у Градизьку сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, п’яний 58-річний водій автомобіля «Богдан» збив 13-річну дівчину. Дитина отримала тілесні ушкодження, її «швидкою» відвезли до дитячої лікарні у Кременчуці.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Причини та обставини аварії встановлює слідство.

Нагадаємо, днями на Полтавщині в аварії постраждали двоє неповнолітніх: водій автівки, де вони перебували врізався в металеві опору підвісного мосту.