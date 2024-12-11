У Кременчуцькому районі почали працювати перші 6 помічників ветеранів, один з них — у Кременчуці

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Загалом на Полтавщині працюють вже 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни

Перші помічники ветеранів розпочали роботу в громадах Полтавщини. Найбільше фахівців працюватимуть у Лубенському та Миргородському районах — по 11. Дев’ять спеціалістів — у Полтавському районі, шість — у Кременчуцькому. Третина — ветерани війни. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

— Вони супроводжуватимуть оборонців, які повертатимуться з військової служби, фронту, до цивільного життя. Надаватимуть консультації, як отримати необхідні статуси й пільги, скористатися сервісами й послугами. Серед них реабілітація, працевлаштування, започаткування бізнесу, розв'язання житлових питань. Взаємодіємо з громадами, аби помічники ветеранів були у кожній із них. Доступна і максимально якісна підтримка ветеранів та ветеранок на шляху їх реінтеграції — пріоритет. В єдності наша сила, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

«Кременчуцький Телеграф» дізнався, що з 6 помічників ветеранів, що почали працювати у Кременчуцькому районі, один вже тиждень працює у Кременчуцькій міській територіальній громаді.

Ігор Анатолійович Шаповалов є учасником бойових дій, з 2019 року проходив військову службу у 81-й окремій аеромобільній бригаді, брав безпосередню участь у боях з російськими загарбниками. Звільнився з військової служби за віком (по досягнення 60 років) у квітні 2024 року. Наразі є добровольцем Кременчуцької ДФТГ № 3.

Знайти поки що єдиного помічника ветерана у Кременчуці можна в Департаменті соціального захисту населення (кабінет № 4) за адресою: вулиця Небесної сотні, 54.

Робочий телефон — (0536) 739477

У 30 громадах Полтавщини пройшли конкурсні відбори на посади помічників ветеранів війни

Нагадаємо, місяць тому начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомляв, що в області на посади фахівців із супроводу ветеранів війни відібрано 33 кандидати та уточнив, що робота фахівців у громадах оплачуватиметься коштом держбюджету.

«Кременчуцький Телеграф» писав, що 2 серпня 2024 року Кабмін ухвалив постанову, якою визначив механізм забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб в системі переходу від військової служби до цивільного життя.

Міністерство у справах ветеранів України відкрило прийом заяв на участь у відборі на посади фахівця із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Мінветеранів ще минулого року розпочало пілотний проєкт із запровадження нового сервісу для ветеранів війни та членів їхніх сімей. У складі територіальних громад запровадили інститут помічника ветерана. Влітку минулого року цей пілотний проєкт стартував у 4-х регіонах, а восени до них доєдналася Полтавська область. У 2024 році проєкт мав охопити всю Україну і, за планами Мінветеранів, комфортні умови для переходу від військової служби до цивільного життя ветеранам мають забезпечувати близько 15 тисяч помічників ветеранів.

У Полтаві перші дев’ять помічників ветеранів отримали сертифікати про навчання

На Полтавщині з початку цього року помічник ветерана, який пройшов навчання, працював лише у Кременчуці, Втім, 23 квітня Максима Лаврика звільнили за власним бажанням.