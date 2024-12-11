У грудні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У грудні виплати отримають майже 79 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано понад 185 млн грн. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.
За його словами, протягом місяця матеріальну підтримку отримають:
Нагадаємо, на Полтавщині вже працюють 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. У Кременчуцькому районі почали працювати перші 6 помічників ветеранів, один з них — у Кременчуці.
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