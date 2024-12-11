У грудні державну соціальну допомогу отримають 79 тисяч жителів Полтавщини

Сьогодні, 15:34 Переглядів: 109

Державна соціальна допомога залишається важливим компонентом підтримки людей, які опинилися у складних життєвих ситуаціях. У грудні виплати отримають майже 79 тисяч жителів Полтавщини. На це спрямовано понад 185 млн грн. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

За його словами, протягом місяця матеріальну підтримку отримають:

19,6 тисячі мешканців області — при народженні дитини;

19,2 тисячі людей з інвалідністю;

8,9 тисячі постраждалих унаслідок Чорнобильської катастрофи — компенсацію за пільгове забезпечення продуктами;

7,5 тисячі малозабезпечених сімей;

7 тисяч людей з інвалідністю та тих, хто не має права на пенсію;

6,5 тисячі мешканців Полтавщини — на догляд;

4,9 тисячі багатодітних сімей — допомогу на дітей.

— Через банки вже провели нарахування, а через «Укрпошту» — до 25 грудня. Країна дбає про тих, хто потребує соціальної підтримки, - написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, на Полтавщині вже працюють 37 помічників ветеранів, з яких третина — ветерани війни. У Кременчуцькому районі почали працювати перші 6 помічників ветеранів, один з них — у Кременчуці.