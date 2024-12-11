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Кременчук, Бізнес/Робота

На Полтавщині сформували каталог про дійсних експортерів регіону

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 95

Полтавська міська рада спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, центрами підтримки підприємців Дія.Бізнес у Полтаві й Кременчуці, а також Агенцією регіонального розвитку Полтавської області «Офіс євроінтеграції» сформували Каталог «Експортний потенціал Полтавщини»

— Цей безоплатний інструмент — ще один важливий крок для підтримки підприємців та підсилення економіки регіону, оскільки надасть локальному бізнесу додаткові можливості для просування своїх товарів та послуг за кордоном.

Каталог «Експортний потенціал Полтавщини» містить інформацію про дійсних експортерів регіону, серед яких представники креативної, ІТ-індустрії, аграрної, деревообробної, будівельної, машинобудівної, косметичної галузей, харчової промисловості тощо, — зазначила голова Дія.Бізнес у Кременчуці Лариса Богодист.

Регіональний Каталог розповсюджуватиметься серед посольств, міжнародних партнерських організацій та безпосередньо імпортерів, які бажають знайти надійних українських постачальників продукції та послуг. Ознайомитися з Каталогом можна за посиланням.
Якщо ви підприємець, який займається експортною діяльністю та бажаєте отримати додаткові можливості для просування своїх товарів і послуг за кордоном — доєднуйтеся до Каталогу «Експортний потенціал Полтавщини» за посиланням.

*Каталог «Експортний потенціал Полтавщини» створено в межах програми «Розбудова регіональної інфраструктури підтримки експортерів», яка реалізується громадською організацією Unite Ukraine спільно з Офісом з розвитку підприємництва та експорту, національним проєктом Дія.Бізнес за підтримки проєкту Міжнародного торгівельного центру «Підвищення економічної стійкості громад, що постраждали під час війни», який фінансується Урядом Японії.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: дія.бізнес каталог підприємці експорт
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