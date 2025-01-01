Церковний календар на 2025 рік — коли святкуємо великі свята, а коли суворо постимось

Дізнайтеся всі дати свят і постів на 2025 рік
У православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію.
Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежить від святкування Великодня. Дев’ять інших — неперехідні, тобто їхня дата не змінюється.
Основними перехідними дванадесятими святами будуть:
- Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;
- Вознесіння Господнє — 29 травня;
- День святої Трійці (Зелені свята, П’ятдесятниця) — 8 червня.
Неперехідні дванадесяті свята будемо святкувати:
- Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
- Стрітення Господнє — 2 лютого;
- Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
- Преображення Господнє — 6 серпня;
- Успіння Богородиці — 15 серпня;
- Різдво Богородиці — 8 вересня;
- Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
- Введення до храму Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
- Різдво Христове — 25 грудня.
Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята
Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою.
Основними такими святами 2025 року будуть:
- Обрізання Господнє — 1 січня;
- Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
- Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.
Коли віряни будуть поститися
За церковною традицією, існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні.
Так одноденні пости будуть:
- Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення) — 5 січня;
- Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
- Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.
Багатоденні пости припадатимуть на:
- Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;
- Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;
- Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
- Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.
Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п’ятницю:
- Святки — від 25 грудня до 4 січня;
- Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;
- Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;
- Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;
- Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.
Поминальні дні
- Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;
- Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;
- Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;
- Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;
- Радониця — 29 квітня;
- Поминання померлих воїнів — 9 травня;
- Троїцька батьківська субота — 7 червня;
- Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.
Важливі церковні свята на кожен місяць
Січень
- 1 січня — святого Василія Великого;
- 5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;
- 6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
- 12 січня — святої мучениці Татіани;
- 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.
Лютий
- 2 лютого — Стрітення Господнє.
Березень
- 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
- 26 березня — Собор архангела Гавриїла.
Квітень
- 6 квітня — Кирила і Мефодія Солунських;
- 12 квітня — Лазарева субота;
- 13 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
- 17 квітня — Чистий четвер;
- 18 квітня — Велика (Страсна) п’ятниця;
- 19 квітня — Велика субота;
- 20 квітня — Великдень;
- 23 квітня — святого Юрія Чудотворця.
Травень
- 9 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця;
- 11 травня — рівноапостольних Кирила і Мефодія;
- 29 травня — Вознесіння Господнє.
Червень
- 8 червня — Трійця;
- 9 червня — День Святого Духа;
- 22 червня — день усіх святих українського народу;
- 24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;
- 29 червня — апостолів Петра і Павла;
- 30 червня — собор 12 апостолів.
Липень
- 11 липня — княгині київської Ольги;
- 15 липня — князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
- 20 липня — пророка Іллі;
- 25 липня — Успіння святої Анни.
Серпень
- 1 серпня — початок Успенського посту;
- 6 серпня — Преображення Господнє;
- 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
- 29 серпня — Усікновення голови Іоанна Хрестителя.
Вересень
- 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
- 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.
Жовтень
- 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;
- 26 жовтня — великомученика Дмитра.
Листопад
- 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
- 21 листопада — Введення до храму Пресвятої Богородиці;
- 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.
Грудень
- 6 грудня — святого Миколая;
- 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
- 24 грудня — Різдвяний святвечір;25 грудня — Різдво Христове;
- 31 грудня — святої Меланії Римської.