Церковний календар на 2025 рік — коли святкуємо великі свята, а коли суворо постимось

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Дізнайтеся всі дати свят і постів на 2025 рік

У православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію.

Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежить від святкування Великодня. Дев’ять інших — неперехідні, тобто їхня дата не змінюється.

Основними перехідними дванадесятими святами будуть:

Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;

Вознесіння Господнє — 29 травня;

День святої Трійці (Зелені свята, П’ятдесятниця) — 8 червня.

Неперехідні дванадесяті свята будемо святкувати:

Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;

Стрітення Господнє — 2 лютого;

Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;

Преображення Господнє — 6 серпня;

Успіння Богородиці — 15 серпня;

Різдво Богородиці — 8 вересня;

Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;

Введення до храму Пресвятої Богородиці — 21 листопада.

Різдво Христове — 25 грудня.

Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята

Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою.

Основними такими святами 2025 року будуть:

Обрізання Господнє — 1 січня;

Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;

Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Коли віряни будуть поститися

За церковною традицією, існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні.

Так одноденні пости будуть:

Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення) — 5 січня;

Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;

Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости припадатимуть на:

Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;

Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;

Успенський піст — від 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п’ятницю:

Святки — від 25 грудня до 4 січня;

Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;

Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;

Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;

Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.

Поминальні дні

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;

Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;

Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;

Радониця — 29 квітня;

Поминання померлих воїнів — 9 травня;

Троїцька батьківська субота — 7 червня;

Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.

Важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

1 січня — святого Василія Великого;

5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня — святої мучениці Татіани;

30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень

25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;

26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

6 квітня — Кирила і Мефодія Солунських;

12 квітня — Лазарева субота;

13 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

17 квітня — Чистий четвер;

18 квітня — Велика (Страсна) п’ятниця;

19 квітня — Велика субота;

20 квітня — Великдень;

23 квітня — святого Юрія Чудотворця.

Травень

9 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця;

11 травня — рівноапостольних Кирила і Мефодія;

29 травня — Вознесіння Господнє.

Червень

8 червня — Трійця;

9 червня — День Святого Духа;

22 червня — день усіх святих українського народу;

24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;

29 червня — апостолів Петра і Павла;

30 червня — собор 12 апостолів.

Липень

11 липня — княгині київської Ольги;

15 липня — князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

20 липня — пророка Іллі;

25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень

1 серпня — початок Успенського посту;

6 серпня — Преображення Господнє;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня — Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Вересень

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;

26 жовтня — великомученика Дмитра.

Листопад

8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

21 листопада — Введення до храму Пресвятої Богородиці;

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

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