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Церковний календар на 2025 рік — коли святкуємо великі свята, а коли суворо постимось

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 220

Дізнайтеся всі дати свят і постів на 2025 рік

У православному календарі є 12 дванадесятих свят, які за своїм змістом поділяються на Господні та Богородичні. Перші прославляють Ісуса Христа, а другі — Діву Марію.

Три з них є перехідними — тобто їхня дата щороку змінюється і залежить від святкування Великодня. Дев’ять інших — неперехідні, тобто їхня дата не змінюється. 

Основними перехідними дванадесятими святами будуть:

  • Вербна неділя або Вхід Господній до Єрусалима — 13 квітня;
  • Вознесіння Господнє — 29 травня;
  • День святої Трійці (Зелені свята, П’ятдесятниця) — 8 червня.

 Неперехідні дванадесяті свята будемо святкувати:

  • Богоявлення або Хрещення Господнє — 6 січня;
  • Стрітення Господнє — 2 лютого;
  • Благовіщення Пресвятої Богородиці — 25 березня;
  • Преображення Господнє — 6 серпня;
  • Успіння Богородиці — 15 серпня;
  • Різдво Богородиці — 8 вересня;
  • Воздвиження Господнього Хреста — 14 вересня;
  • Введення до храму Пресвятої Богородиці — 21 листопада.
  • Різдво Христове — 25 грудня.

 Новий православний календар на 2025 рік: коли святкуємо великі свята

Не лише дванадесяті свята вважаються серед вірян важливими в церковному календарі. Існують й інші дати, які особливо вшановуються церквою.

Основними такими святами 2025 року будуть:

  • Обрізання Господнє — 1 січня;
  • Різдво Іоанна Предтечі — 24 червня;
  • Святих апостолів Петра і Павла — 29 червня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Покров Пресвятої Богородиці — 1 жовтня.

Коли віряни будуть поститися

За церковною традицією, існують одноденні, багатоденні пости та суцільні тижні.

Так одноденні пости будуть:

  • Хрещенський Святвечір (Надвечір’я Богоявлення) — 5 січня;
  • Усікновення глави Івана Предтечі — 29 серпня;
  • Воздвиження Хреста Господнього — 14 вересня.

Багатоденні пости припадатимуть на:

  • Великий піст — від 3 березня до 19 квітня;
  • Петрів піст — від 16 червня до 11 липня;
  • Успенський піст — від 1 до 14 серпня;
  • Різдвяний піст — від 15 листопада до 24 грудня.

Не забуваймо і про суцільні тижні, коли немає посту навіть у середу та п’ятницю:

  • Святки — від 25 грудня до 4 січня;
  • Тиждень Митаря та Фарисея — від 10 до 16 лютого;
  • Масниця (Сирний тиждень) — від 24 лютого до 2 березня;
  • Великодній (Світлий тиждень) — від 20 до 26 квітня;
  • Троїцький тиждень — від 9 до 15 червня.

Поминальні дні

  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) — 22 лютого;
  • Субота другого тижня Великого посту — 15 березня;
  • Субота третього тижня Великого посту — 22 березня;
  • Субота четвертого тижня Великого посту — 29 березня;
  • Радониця — 29 квітня;
  • Поминання померлих воїнів — 9 травня;
  • Троїцька батьківська субота — 7 червня;
  • Димитрівська батьківська субота — 1 листопада.

Важливі церковні свята на кожен місяць

Січень

  • 1 січня — святого Василія Великого;
  • 5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;
  • 6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
  • 12 січня — святої мучениці Татіани;
  • 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Златоустого.

Лютий

  • 2 лютого — Стрітення Господнє.

Березень

  • 25 березня — Благовіщення Пречистої Діви Марії;
  • 26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

  • 6 квітня — Кирила і Мефодія Солунських;
  • 12 квітня — Лазарева субота;
  • 13 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
  • 17 квітня — Чистий четвер;
  • 18 квітня — Велика (Страсна) п’ятниця;
  • 19 квітня — Велика субота;
  • 20 квітня — Великдень;
  • 23 квітня — святого Юрія Чудотворця.

Травень

  • 9 травня — перенесення мощей Миколи Чудотворця;
  • 11 травня — рівноапостольних Кирила і Мефодія;
  • 29 травня — Вознесіння Господнє.

Червень

  • 8 червня — Трійця;
  • 9 червня — День Святого Духа;
  • 22 червня — день усіх святих українського народу;
  • 24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;
  • 29 червня — апостолів Петра і Павла;
  • 30 червня — собор 12 апостолів.

Липень

  • 11 липня — княгині київської Ольги;
  • 15 липня — князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
  • 20 липня — пророка Іллі;
  • 25 липня — Успіння святої Анни.

Серпень

  • 1 серпня — початок Успенського посту;
  • 6 серпня — Преображення Господнє;
  • 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
  • 29 серпня — Усікновення голови Іоанна Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
  • 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;
  • 26 жовтня — великомученика Дмитра.

Листопад

  • 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
  • 21 листопада — Введення до храму Пресвятої Богородиці;
  • 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня — святого Миколая;
  • 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
  • 24 грудня — Різдвяний святвечір;25 грудня — Різдво Христове;
  • 31 грудня — святої Меланії Римської.
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Автор: Мирослава Українська
Теги: церковний календар календар пост віра свята пост
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