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Рятувальник з Полтавщини отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 115

 

Відповідну нагороду надзвичайнику вручив Президент України Володимир Зеленський

Рятувальник із Полтавщини отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня від президента України. Відповідний Указ Володимир Зеленський підписав учора, 31 грудня.

Державну нагороду за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові отримав Ігор Коробко — полковник служби цивільного захисту.

Нагадаємо, у жовтні президент відзначив орденами «За мужність» та медаллю «За бездоганну службу» трьох рятувальників з Полтавщини.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: ternopillive.com
Теги: рятувальники нагородження орден «За мужність» ДСНС
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