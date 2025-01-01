У четвер, 2 січня, на Полтавщині графік погодинного відключення світла застосовуватися не буде

Сьогодні, 21:34 Переглядів: 33

Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантажень для області

Завтра, 2 січня, у Кременчуці та на Полтавщині погодинних відключень світла не буде. Про це інформують у пресслужбі «Полтаваобленерго».

У компанії повідомляють, що Національна енергетична компанія «Укренерго» не довела обсяг розвантажень для області.

Водночас споживачів закликають раціонально використовувати електроенергію та не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів у період із 8.00 до 20.00.

Нагадаємо, графіки погодинного відключення електроенергії на Полтавщині та по всій Україні запроваджували внаслідок масованої ракетної атаки по енергетиці 25 грудня.