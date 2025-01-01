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Кременчук, Гроші

У Кременчуці виконком придбав причеп і металеві каркаси у підприємства депутата міськради

Вчора, 22:00 Переглядів: 180

Їх виконком придбав у ТОВ «Механічно-ремонтний завод»

25 грудня Кременчуцький виконавчий комітет придбав причеп (лафет) і каркаси з сіткою металеві. Закупівлі пройшли без використання електронної системи Prozorro за процедурою «Українська визвольна війна». Інформацію про закупівлі і договори оприлюднили на Prozorro. 

Відомо, що один лафет обійшовся Кременчуку у 300 тисяч гривень, 4 каркаси з сіткою металеві (7 секцій) придбали за 640 тисяч гривень

Їх виконком придбав у ТОВ «Механічно-ремонтний завод». За даними Clarity Project, підприємством керує депутат Кременчуцької міської ради Віталій Котляр, а кінцевим бенефіціаром вказана Тетяна Котляр. Мехремзавод зареєстрували у Кременчуці у 2004 році. ТОВ має 22 договори з розпорядниками бюджетних коштів на загальну суму 12,3 млн гривень. Найбільше — з виконкомом Кременчука: 8 договорів на загальну суму 7,2 млн гривень. 

Нагадаємо, торік «Телеграф» присвятив серію матеріалів, де аналізував тендери міської ради, що стосувались підтримки військових. Журналісти виявили переплати на закупівлях, зокрема, причепів для військовослужбовців.

Договори укладали із фірмою «Активбуд-М», яка вже засвітилася в історії з договором на комп’ютери за завищеними цінами. Зв’язки фірми ведуть до депутата міськради та віцемера з будівництва. 

Громадська організація «Трансперенсі Інтернешнл Україна» подала заяву до прокуратури. Попередня кваліфікація кримінального правопорушення — ст. 191, ч. 4 Кримінального кодексу України «привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем» у великих розмірах або в умовах воєнного стану.

12 вересня у міськраді відбулись обшуки, ймовірно, у рамках розслідування закупівель владою причепів. З ухвали суду стало відомо, що Кременчуцький виконком переплатив за причепи для військових понад 8,6 млн гривень.

Додамо, що одна з компаній депутата Віталія Котляра вже фігурувала у матеріалах «Кременчуцького Телеграфа» про закупівлі виконком мобільних комплексів для прання та гігієни «у своїх людей». Мова йде про ТОВ «Дормаш груп». Ціни на лазню від фірми депутата були вдвічі вищим, аніж на ті, що пропонувались по всій Україні. 

Працівники Бюро економічної безпеки (БЕБ) встановили, що група службових осіб розтрачувала бюджетні гроші впродовж 2023 року під час закупівель пересувних лазень і вантажних автомобільних причепів до них за завищеними цінами. Нині досудове розслідування триває. 

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Автор: Телеграф Джерело фото: Getty Images
Теги: закупівлі причеп виконком
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