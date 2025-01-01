Житель Кременчука хотів продати шаблю, щоб купити дітям їжу: що вирішив суд

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 443

Автозаводський районний суд виніс вирок чоловіку за незаконне поводження з холодною зброєю. Обвинувачений хотів віддати шаблю у ломбард, але дорогою його зупинили правоохоронці, які й вилучили у нього зброю. Про це стало відомо з вироку суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 30 грудня.

Вказано, що зброя виготовлення по типу козацької шаблі. За словами обвинуваченого, її він хотів здати в ломбард, щоб купити дітям їжу. Чоловік отримав рік іспитового терміну.

Нагадаємо, судитимуть кременчужанина, який у дворі ледь не зарізав чоловіка пляшкою шампанського.