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Судитимуть кременчужанина, який у дворі ледь не зарізав чоловіка пляшкою шампанського

Сьогодні, 15:33 Переглядів: 178

 Потерпілий отримав тяжкі травми

Кременчуцька окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт проти 23-річного жителя міста Кременчука. Його обвинувачують у закінченому замаху на умисне вбивство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, у листопаді цього року біля під’їзду багатоповерхівки в Кременчуці між підозрюваним та потерпілим виникла сварка через раптові неприязні взаємини. У ході конфлікту чоловік розбив об паркан пляшку шампанського та вдарив її горловиною опонента в область серця. Постраждалий отримав тяжкі травми, небезпечні для життя.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Обвинувальний акт передано до суду, де чоловіка судитимуть за замах на умисне вбивство.

Замах на вбивство є тяжким злочином, за який закон передбачає суворе покарання. За ч. 1 ст. 115 ККУ підозрюваному загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що чоловік, який на Кременчуччині побив та задушив співмешканку, проведе за ґратами 11 років.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: Кременчуцька окружна прокуратура замах на вбивство
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