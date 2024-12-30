Завтра у Кременчуці попрощаються із полеглим на війні захисником Анатолієм Бондаренком

У вівторок, 31 грудня, Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Анатолієм Бондаренком. Про це інформують у департаменті соціального захисту населення.
Загинув захисник під час виконання бойового завдання по захисту України, її цілісності та суверенітету 21 грудня 2024 року.
Прощання та поховання Анатолія Бондаренка відбудеться завтра, 31 грудня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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