Микола Корецький
Депутат Полтавської обласної ради від партії «Батьківщина» Микола Корецький допоміг організувати новорічне свято для дітей з інвалідністю
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Здоров'я

У Кременчуці люди продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19: перевищення епідпорогу немає

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 129

 

Смертельних випадків від COVID-19 за останній час не реєстрували

Протягом минулого тижня, із 23 до 29 грудня у Кременчуці медики зафіксували 512 випадків захворювання на ГРВІ та 2 випадки на COVID-19. Такі дані наводять у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Традиційно переважна більшість хворих на ГРВІ — діти, їх минулого тижня захворіло 390 осіб. Хворі на COVID-19 — дорослі, вони лікуються вдома амбулаторно.

Серед хворих дітей госпіталізували до лікарень 17. Смертельних випадків від коронавірусу не було. Так само не фіксували і хворих на грип.

Така кількість хворих є нижчою за епідемпоріг для регіону.

Лікарі також закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19.

Де у Кременчуці зробити щеплення

Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:

  • з 9.00 до 17.00 за адресами:
    вул. Київська, 14,
    вул. Квітки Цісик, 1а,
    квартал 278, буд. 13б,
    проспект. Лесі Українки, 80,
    проспект Лесі Українки, 15/8,
    вул. Олексія Древаля, 101;
  • з 8.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Перед вакцинацією варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Нагадаємо, у порівнянні із минулим тижнем рівень захворюваності на ГРВІ дещо знизився.

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: захворюваність ГРВІ Covid-19 вакцинація
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 50 від 12 грудня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 49 від 5 грудня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 48 від 28 лисопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 47 від 21 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 46 від 14 листопада 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх