У Кременчуці люди продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19: перевищення епідпорогу немає

Протягом минулого тижня, із 23 до 29 грудня у Кременчуці медики зафіксували 512 випадків захворювання на ГРВІ та 2 випадки на COVID-19. Такі дані наводять у пресслужбі Кременчуцької міськради.
Традиційно переважна більшість хворих на ГРВІ — діти, їх минулого тижня захворіло 390 осіб. Хворі на COVID-19 — дорослі, вони лікуються вдома амбулаторно.
Серед хворих дітей госпіталізували до лікарень 17. Смертельних випадків від коронавірусу не було. Так само не фіксували і хворих на грип.
Така кількість хворих є нижчою за епідемпоріг для регіону.
Лікарі також закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19.
Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:
Перед вакцинацією варто проконсультуватися із сімейним лікарем.
Нагадаємо, у порівнянні із минулим тижнем рівень захворюваності на ГРВІ дещо знизився.
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