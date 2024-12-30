У Кременчуці люди продовжують хворіти на ГРВІ та COVID-19: перевищення епідпорогу немає

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 129

Смертельних випадків від COVID-19 за останній час не реєстрували

Протягом минулого тижня, із 23 до 29 грудня у Кременчуці медики зафіксували 512 випадків захворювання на ГРВІ та 2 випадки на COVID-19. Такі дані наводять у пресслужбі Кременчуцької міськради.

Традиційно переважна більшість хворих на ГРВІ — діти, їх минулого тижня захворіло 390 осіб. Хворі на COVID-19 — дорослі, вони лікуються вдома амбулаторно.

Серед хворих дітей госпіталізували до лікарень 17. Смертельних випадків від коронавірусу не було. Так само не фіксували і хворих на грип.

Така кількість хворих є нижчою за епідемпоріг для регіону.

Лікарі також закликають не забувати про вакцинацію від COVID-19.

Де у Кременчуці зробити щеплення

Наразі у Кременчуці є вакцина фірми виробника Pfizer. Щеплення залишаються безоплатними. У міськраді зазначають, що робити його можна у пунктах щеплення щоденно, крім суботи та неділі:

з 9.00 до 17.00 за адресами:

вул. Київська, 14,

вул. Квітки Цісик, 1а,

квартал 278, буд. 13б,

проспект. Лесі Українки, 80,

проспект Лесі Українки, 15/8,

вул. Олексія Древаля, 101;

з 8.00 до 16.00 за адресою: вул. Івана Мазепи, 26.

Перед вакцинацією варто проконсультуватися із сімейним лікарем.

Нагадаємо, у порівнянні із минулим тижнем рівень захворюваності на ГРВІ дещо знизився.