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4G буде всюди: «Київстар» та Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку в Україні

Сьогодні, 14:32 Переглядів: 191

 

Очікується, що «Київстар» запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями наприкінці 2025 року, а наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних

Материнська компанія «Київстар» VEON Ltd заявила, що оператор в Україні підписав угоду з компанією Starlink, щоб розпочати впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell. Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.

Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку.

Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у IV кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.

Послуга Direct to Cell здатна забезпечити мобільний зв’язок на будь-якому 4G смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів, або якщо наземна мережа не працює через воєнні та техногенні чинники.

— Київстар є основою стійкості України під час війни. Ми прагнемо і надалі робити все можливе, аби забезпечити зв’язок для кожного українця. Наша співпраця зі Starlink стане революційною у досягненні стратегічної мети — «4G всюди». Ми пишаємося тим, що забезпечуємо винятковий сервіс для наших клієнтів та впроваджуємо нові унікальні технології світових гігантів для українців завдяки міжнародному партнерству, — зазначив СЕО «Київстар» Олександр Комаров.

У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабної війни «Київстар» спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектра та енергетичну незалежність. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Київстар Starlink зв'язок оператор
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