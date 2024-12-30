4G буде всюди: «Київстар» та Starlink домовились про впровадження супутникового зв’язку в Україні

Очікується, що «Київстар» запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями наприкінці 2025 року, а наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних
Материнська компанія «Київстар» VEON Ltd заявила, що оператор в Україні підписав угоду з компанією Starlink, щоб розпочати впровадження революційного супутникового зв’язку Direct to Cell. Про це повідомляє пресслужба мобільного оператора.
Завдяки цій угоді Україна стане однією з перших країн, яка матиме доступ до інноваційної послуги Starlink – Direct to Cell, що значно підвищить стійкість національної інфраструктури зв’язку.
Очікується, що Київстар запустить послуги Starlink Direct to Cell із функцією обміну SMS та OTT-повідомленнями у IV кварталі 2025 року. Наступним етапом стане голосовий зв’язок та передача даних.
Послуга Direct to Cell здатна забезпечити мобільний зв’язок на будь-якому 4G смартфоні за допомогою супутникового сигналу там, де відсутнє традиційне покриття від операторів, або якщо наземна мережа не працює через воєнні та техногенні чинники.
У повідомленні зазначається, що з початку повномасштабної війни «Київстар» спрямував значні інвестиції в розвиток мережі 4G, розширення частотного спектра та енергетичну незалежність. Завдяки доступу до технології Starlink Direct to Cell абоненти Київстар зможуть мати безперебійний зв’язок навіть, якщо наземна мережа не спроможна буде обслуговувати певну територію.
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