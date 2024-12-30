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НБУ розвіяв міфи про автоцивілку та розповів, що змінюється для водіїв з 1 січня

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 609 Коментарів: 1

  

За новим законодавством страхові компанії зможуть підвищувати вартість поліса для окремих категорій громадян на 25-30%, а ліміти страхових виплат поступово підвищаться до рівня ЄС

З 1-го січня 2025 року набрати чинності новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Навколо змін у законодавстві курсує багато чуток та міфів. Проте, далеко не всі з них відповідають дійсності. Про це розповіла та спростувала деякі міфи пресслужба Національного банку України.

Міф перший: з початку року поліси «автоцивілки» одразу зростуть у ціні у 2–2,5 раза

Насправді це не так. Новий закон дійсно надає страховикам більше свободи у визначенні вартості поліса, яка тепер залежатиме від персональної історії водія. Підвищення ціни «автоцивілки» торкнеться переважно водіїв з негативною історією щодо ДТП або тих, хто має більшу ймовірність потрапляння в аварії (наприклад, водії з незначним стажем водіння або у великих містах). За попередніми оцінками, можливе підвищення буде в межах 25 — 30%.

Важливо, що новий закон не припиняє дію чинних полісів, а стосується лише нових. А для пільгових категорій зберігається можливість оформлення поліса за 50% його вартості.

Міф другий: з початку року паперові поліси стануть недійсними

Це також не відповідає дійсності. Перехід на електронний формат договорів «автоцивілки» здійснюватиметься поступово, протягом року. Лише з 1 січня 2026 року очікується остаточний перехід від паперових до електронних полісів з обов’язковим внесенням до електронної централізованої бази даних Моторного (транспортного) страхового бюро України.

Це дозволить залишити у минулому практику укладання паперових договорів у «фургончиках» та суттєво знизити випадки шахрайства.

Міф третій: новий закон суттєво ускладнить продаж полісів

Насправді мета нововведень — припинити напівлегальну торгівлю полісами за заниженими цінами, що багато років спотворювала конкуренцію, та докорінно змінити регулювання діяльності страхових посередників. Однак, за оцінками НБУ, більшість компаній готові виконати нові вимоги та збільшити кількість клієнтів коштом витіснення з ринку недобросовісних гравців.

Новий закон має перетворити поліс автоцивілки з формального папірця для поліції на дієвий та ефективний інструмент покриття ризиків автовласника. Основні нововведення:

  • скасування коефіцієнта зносу та введення принципу, що страхове відшкодування має забезпечити відновлення автомобіля до стану, в якому він був до ДТП; 
  • запровадження прямого врегулювання шкоди автомобіля внаслідок ДТП, або можливості потерпілого звернутися за страховою виплатою до свого страховика;
  • обов’язковий термін для прийняття рішення щодо страхових виплат — до 90 днів, з введенням пені за порушення цього строку;
  • скасування обмеження максимальної суми страхового відшкодування за європротоколом;
  • МТСБУ буде здійснювати виплати замість страховика в разі анулювання його ліцензії.

Крім того, новий закон на кілька кроків наближає український страховий ринок до європейських правил, адже передбачає поступове підвищення максимальних розмірів страхового відшкодування до рівня ЄС.

Вже з 1 січня 2025 року «стеля» виплат за шкоду життю та здоров’ю зросте до 500 тис. грн, а за пошкоджене майно — до 250 тис. грн.

Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав, що з 1-го січня 2025 року набуває чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ), Згідно з його нормами, страхові суми зростуть майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищаться зі 160 до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 до 500 тис. грн. А з 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна досягнуть 2 млн грн.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: НБУ автоцивілка поліс ОСЦПВ страхування
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Коментарі: 1

4 861
1
zzzzzz:
Сьогодні, 14:14

Без лоха і хотлайн не живе. Але ж підвищення буде. 


2 0

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