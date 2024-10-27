З 1 січня набуває чинності новий закон про «автоцивілку»: що зміниться для водіїв крім подорожчання страхових полісів

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 117 Коментарів: 1

Через два місяці, з 1-го січня 2025 року, набуває чинності Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» (№ 3720-ІХ), який має покласти край торгівлі полісами за заниженими цінами. Про це повідомив Сергій Савчук, директор департаменту методології регулювання небанківських фінансових установ Національного банку, у колонці для NV Бізнес.

— 27 років тому в Україні було запроваджено обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ). За цей час поліс «автоцивілки» став незмінним атрибутом кожного водія. Але багато хто сприймав його виключно як формальну вимогу для пред’явлення патрульним у разі раптової зупинки. Докорінно змінити це ставлення та наблизити «автоцивілку» до європейських правил покликаний новий закон, що розроблений за участю Національного банку та діятиме з початку 2025 року, — зазначив Сергій Савчук. — зазначив Сергій Савчук.

Згідно з новим законом, страхові суми зростуть майже вдвічі: виплати за пошкодження майна підвищаться з 160 тис. грн до 250 тис. грн, а за шкоду життю та здоров’ю — з 320 тис. грн до 500 тис. грн.

З 2026 року максимальні виплати за шкоду життю зростуть до 1 млн грн на одну особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП. Виплати за пошкодження майна досягнуть 2 млн грн.

Також вводяться нові правила щодо ремонту авто після ДТП — вартість ремонту покриватиметься повністю, з використанням нових оригінальних деталей для авто на гарантії та ліцензійних для інших.

— Разом з тим потенційне здорожчання цілком виправдане, адже корисні зміни стосуватимуться кожного з етапів життя «автоцивілки»: від купівлі поліса до врегулювання збитків внаслідок ДТП і здійснення виплати, — зазначає Сергій Савчук.

Крім підвищення вартості поліса страхувальники враховуватимуть історію під час керування автомобілем. Це стосуватиметься насамперед тих водіїв, які були винуватцями в ДТП, що стане додатковим стимулом відповідальної поведінки на дорогах. Водночас для пільгових категорій зберігається право на оформлення поліса з 50% знижкою.

Закон передбачає, що з 2026 року паперові поліси будуть скасовані - всі страхові договори укладатимуться виключно в електронному вигляді з обов’язковим внесенням до бази даних МТСБУ.

На думку експерта, це припинить напівлегальну торгівлю страховими полісами за цінами нижче ринкових, яка багато років спотворювала конкуренцію на ринку та сприяла виживанню недобросовісних компаній, що не виконували свої зобов’язання перед клієнтами. Саме це і було однією з причин ставлення до поліса «автоцивілки» як до формального папірця, який необхідно купити для проформи, без жодних гарантій щодо виплат з боку страховика.